Tâche des infirmières: les partis à l’écoute

Photo: iStock

Les retards dans la mise en oeuvre des projets-pilotes de ratios infirmières-patients préoccupent les chefs politiques, mais les solutions restent à définir. Jeudi, Le Devoir révélait que le remède à l’épuisement des infirmières tardait à être administré, notamment parce qu’on peine à recruter des participantes. Questionné sur la pertinence de former davantage d’étudiantes, Philippe Couillard a rétorqué qu’il y avait déjà « beaucoup plus » d’inscriptions au baccalauréat en sciences infirmières qu’auparavant, mais que les programmes étaient au maximum de leurs capacités par manque de milieux de stage. Il table aussi sur la tenue d’un Forum sur la main-d’oeuvre en santé, dans les cent premiers jours d’un éventuel mandat libéral, pour dégager des solutions. François Legault , de son côté, croit qu’il faut « revoir l’organisation du travail dans le réseau » et « motiver les infirmières, les préposés, tout le personnel dans les hôpitaux locaux qui ont perdu beaucoup de pouvoirs, qui se sentent un peu abandonnés, qui n’ont plus le droit de prendre des décisions ». Jean-François Lisée a souligné, lui, que son parti « n’avait pas attendu les épuisements professionnels publics des infirmières pour commencer à dire qu’il y avait un grave problème dans les ratios ». Sa porte-parole en santé, Diane Lamarre, a ajouté qu’il y avait peut-être un problème avec « la nature des emplois », qui rendait difficile de « créer de l’attractivité ». Enfin, Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire , y voit une preuve que « M. Barrette et M. Couillard ont parlé à travers leur chapeau en promettant de régler le problème de l’épuisement des infirmières ». « Tant qu’un gouvernement ne mettra pas en place une approche multidisciplinaire, comme QS souhaite le faire, les infirmières continueront à faire les frais du mal-financement du réseau », a-t-il ajouté.