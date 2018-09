Tornades: des organismes s’inquiètent pour les sinistrés

Photo: Fred Chartrand La Presse canadienne

Inquiets pour les centaines de personnes à la rue depuis le passage de six tornades en Outaouais la semaine dernière, neuf organismes oeuvrant dans la lutte contre l’itinérance réclament le retour du Programme d’aide d’urgence aux ménages sans logis. « Beaucoup de gens ont perdu leurs biens et n’ont plus de toit sous lequel s’abriter alors que l’hiver approche », se désole le coordonnateur de Logemen’occupe, François Roy. Ce programme leur permettrait de retrouver un logement abordable et d’offrir à ceux qui n’ont pas tout perdu le transport des biens et meubles, et leur entreposage, jusqu’à ce qu’ils retrouvent un logement. D’après les autorités de Gatineau, entre 600 et 1000 ménages ne pourront retourner vivre dans leur logis.