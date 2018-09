Philippe Couillard suggère de voter pour son candidat «né ici»

Philippe Couillard a déclaré jeudi matin que les électeurs de Beauce-Sud devraient voter pour le candidat libéral Paul Busque, notamment parce qu’il est « né ici ».

« J’ai grande confiance en l’élection de M. Busque, qui en passant est né ici, travaille ici, habite ici. Je dirais juste ça comme ça », a lancé le chef libéral.

Le principal concurrent de Paul Busque, selon les sondages, est le caquiste Samuel Poulin. Le jeune homme est né au Maroc. Il a été adopté à l’âge d’un mois, a grandi et habite en Beauce.

« Je n’ose pas croire que Philippe Couillard a dit ça », a réagi le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault. « Je vais lui laisser une chance. Je vais lui laisser le temps de parler aux journalistes et d’expliquer ce qu’il a voulu dire. J’espère qu’il ne faisait pas allusion à notre candidat. »

Les journalistes avaient auparavant demandé à Philippe Couillard s’il savait que Samuel Poulin était né au Maroc.

« Je parle de M. Busque, je ne parle pas de M. Poulin », a répondu le leader libéral. « Je ne parle pas d’un autre candidat. Mais ça peut être un actif pour un candidat d’être né quelque part, d’avoir habité quelque part où on veut représenter ses citoyens », a-t-il aussi déclaré lorsqu’il a été interrogé sur l’enquête que mène la commissaire à l’éthique au sujet de Paul Busque, qui est soupçonné d’avoir utilisé son bureau de circonscription à des fins partisanes. L’enquête lui a valu l’exclusion du caucus libéral en mai. Paul Busque a été réintégré à la toute fin de la session parlementaire, en juin.

Dans une tentative de démontrer qu’il « aime bien qu’un candidat soit le plus près possible des gens qu’il représente », Philippe Couillard a fourni son propre exemple. « Quand j’ai décidé de me présenter dans le comté de Roberval [en 2014], beaucoup de mes collègues ont dit : voyons, voyons, il doit avoir d’autres solutions, présente-toi ailleurs. Et j’ai dit : non, je vais me présenter où j’habite. C’est important », a-t-il expliqué.

Philippe Couillard est né à Outremont. Sa conjointe Suzanne Pilote, avec qui il s’est marié en 2005, est originaire du Lac-Saint-Jean. Le couple habite à Saint-Félicien.