Rabais dans le transport collectif: le PQ monte dans le train

Que ce soit les libéraux, les solidaires ou les péquistes qui prennent le pouvoir lundi, le transport en commun coûtera moins cher pour certains usagers… et à certains moments. Le Parti québécois (PQ) propose en effet de réduire de 60 % le tarif en dehors des heures de pointe.

Le troisième volet du « Grand déblocage » péquiste de la décongestion permettrait donc à tous les usagers de voyager moins cher quand ils se déplacent après 9 h le matin, ou en dehors de la période de 15 h 30-18 h 30. L’idée ? Mieux répartir le volume et inciter les gens à voyager aux heures creuses — quand c’est possible, évidemment.

Les modélisations faites par le PQ lui permettent de dire que la mesure favorisera un transfert modal de l’auto vers les transports collectifs et actifs, et permettra à 800 000 usagers d’économiser jusqu’à 190 $ par année. Le PQ se servirait du Fonds vert pour compenser les sociétés de transport — c’est prévu dans le cadre financier du parti.

« Demandez aux experts, a lancé Jean-François Lisée jeudi : la gratuité pour tous, à l’heure de pointe, dans une situation de surutilisation du réseau aux heures de pointe, ce n’est pas une réponse. C’est contre productif, [surtout] dans la région de Montréal. »

Comment cette mesure pourrait-elle être appliquée concrètement, considérant que les différentes sociétés de transport du Québec ont différents systèmes de perception des paiements ? Là-dessus, le chef péquiste « fait confiance aux sociétés de transport » pour trouver les bonnes solutions.

« Les cartes sont électroniques, des variations peuvent se faire, a-t-il dit. Il y a déjà [à Longueuil, où s’est tenue la conférence de presse] une tarification hors pointe par rapport à la pointe [pour les aînés]. Il arrive que des gens commencent un trajet hors pointe, le terminent en pointe et paient un supplément pour la pointe. C’est dans l’ordre de l’application des choses. »

Mouvement général

Plus tôt durant la campagne, les libéraux de Philippe Couillard ont promis aux personnes de tous âges inscrites à temps plein dans un établissement scolaire, ainsi que celles âgées de 65 ans et plus, la gratuité complète dans le transport collectif (autobus, métro, train de banlieue).

Québec solidaire propose pour sa part un rabais de 50 % pour tous et en tout temps sur tous les réseaux de transport.

Toutes ces propositions s’inscrivent dans le contexte où l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) prévoit mener cet automne des consultations publiques dans le cadre notamment d’une « refonte du cadre tarifaire actuel ».

Plusieurs organismes réclament la mise en place d’une modulation des tarifs en fonction du revenu des usagers — c’était d’ailleurs une promesse de campagne de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Calgary et Ottawa offrent une telle tarification modulée.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, estime pour sa part que l’engagement du PQ « arrive tard » dans la campagne électorale. Mais surtout, elle se demande comment ce sera géré: « Moi, j’ai ma carte mensuelle, comment je vais faire pour savoir quand est-ce que c’est moins cher ou pas ? Comment tout ça est gérable ? À prime à bord ça ne m’apparaît pas simple. »

Avec Améli Pineda