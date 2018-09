Bourdon se plie finalement à la loi électorale

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Québec — La candidate libérale Gertrude Bourdon se conformera à la Loi électorale et n’appellera plus les électeurs de sa circonscription pour leur souhaiter un joyeux anniversaire, a annoncé son équipe mercredi. Le Soleil avait révélé en matinée que la candidate a pris l’habitude d’utiliser les données de la liste électorale pour appeler les citoyens de Jean-Lesage et leur souhaiter « bonne fête ». Or cette pratique est contraire à la Loi électorale. Gertrude Bourdon a d’abord fait valoir son « droit de solliciter les gens », avant de se raviser. L’équipe libérale dans Jean-Lesage avait été réprimandée pour avoir utilisé cette même pratique en 2015.