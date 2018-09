Legault confiant de pouvoir soutirer de nouveaux pouvoirs au fédéral

François Legault ne fait pas grand cas des doutes émis par son épouse, Isabelle Brais, sur la capacité du Québec à négocier avec le premier ministre fédéral Justin Trudeau le transfert de pouvoirs additionnels.

« Son père était brillant, mais lui ne l’est pas », a lâché Mme Brais il y a quelques semaines devant un parterre d’électeurs de Westmount, a révélé La Presse mercredi.

Mme Brais a présenté ses excuses au chef du gouvernement canadien. « Ses mots ont dépassé sa pensée », a réitéré le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), mercredi avant-midi.

« C’est une femme autonome qui a ses opinions, qui est spontanée. Elle s’est excusée. Moi, je pense qu’il faut tourner la page », a-t-il fait valoir dans une mêlée de presse d’une douzaine de minutes à Tadoussac. L’aspirant premier ministre s’est toutefois refusé à en faire de même. « Elle est une grande femme. Elle s’est excusée pour elle-même », a-t-il dit.

M. Legault s’est aussi abstenu de comparer l’envergure intellectuelle des 15e et 23e premiers ministres du Canada, c’est-à-dire Pierre Elliott Trudeau et Justin Trudeau. « Je ne suis pas en mesure de juger qui est le plus brillant des deux », a-t-il affirmé à la presse.

Contrairement à Mme Brais — avec qui il forme un couple depuis 28 ans, a-t-il précisé — M. Legault a bon espoir de voir le gouvernement fédéral négocier de bonne foi des « ententes bilatérales » qui consacreraient des pouvoirs additionnels au Québec, en matière d’immigration par exemple, au cours des quatre prochaines années. « Je suis confiant que les demandes qu’on fait à Ottawa, parce qu’elles sont appuyées par un grand pourcentage de Québécois, devront être accueillies, peu importe, qui sera là à l’automne 2019 », a-t-il fait valoir à moins de 13 mois des prochaines élections fédérales. « Dans les premiers quelques pas, nous voulons des ententes bilatérales avec le gouvernement fédéral. Nous ne parlons pas d’ouvrir la Constitution à court terme, pour sûr », a précisé le chef caquiste.

Par ailleurs, M. Legault a confirmé que des membres de son équipe s’affairent déjà à préparer une éventuelle élection de la CAQ lundi prochain. « [L’ancienne conseillère politique du premier ministre Stephen Harper, Catherine] Loubier, qui travaille sur la transition, a bien sûr parlé avec des gens du gouvernement fédéral », a-t-il fait remarquer.

Des commentaires « contre-productifs », selon Lisée

Depuis Rouyn-Noranda, Jean-François Lisée a soutenu que les commentaires de Mme Brais « lui appartiennent ». Mais il estime que ce sont des « commentaires contre-productifs ».

« Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, a dit le chef péquiste. M. Trudeau est devenu chef du Parti libéral du Canada, premier ministre du Canada, il doit faire quelque chose de bien pour se rendre jusque-là — et ce sera mon adversaire à l’élection fédérale de 2019. Il représente un pouvoir important, le pouvoir fédéral canadien, et lorsque nous allons demander la justice économique du Canada vers le Québec, on va être devant quelqu’un qui a une crédibilité, une légitimité, une habileté. »