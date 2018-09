Les attaques contre QS ont divisé les péquistes, reconnaît Lisée

Les attaques de Jean-François Lisée contre Québec solidaire (QS) ont forcé le chef péquiste à s’expliquer auprès de son exécutif. Mais M. Lisée dit qu’il y a maintenant « consensus » autour du résultat de sa stratégie… même si celle-ci semble avoir créé des frictions entre M. Lisée et Véronique Hivon.

Jean-François Lisée a tenu mardi soir une réunion téléphonique avec les membres de l’exécutif du parti, dont la vice-cheffe. M. Lisée soutient que c’est lui qui a convoqué la réunion, et qu’elle fut « très positive ».

D’autres échos indiquent toutefois que plusieurs ont exprimé leur mécontentement d’avoir vu M. Lisée sortir un lapin de son chapeau lors du débat de TVA, quand il a attaqué Québec solidaire et Manon Massé.

M. Lisée a soutenu en point de presse à Rouyn-Noranda qu’il « n’y a jamais d’unanimité au Parti québécois, ça n’existe pas. Je ne sais pas si ça existe ailleurs mais je trouve ça malsain. »

Questionné sur le malaise que sa stratégie de braquer les projecteurs vers Québec solidaire a pu provoquer auprès de l’exécutif et de ses conseillers, M. Lisée a eu cette réponse. « Il y a consensus sur le résultat. […] Ce qu’on a vécu ces derniers jours, où QS a dû se dévoiler, c’est sain pour la démocratie. Certains pensent que ça aurait dû se faire avant, moi je pense que c’était le bon moment et comme je suis le chef j’ai le dernier mot. »

Il a servi une réponse semblable quand les médias lui ont demandé si Véronique Hivon était d’accord avec sa stratégie. « Nous avons des contacts quotidiens, on discute de la stratégie, de ce qu’on veut faire, a-t-il dit. Ces conversations seront rendues publiques dans 30 ans peut-être, si elle le désire et si je le veux. Mais je n’ai pas l’intention de révéler la totalité des conversations qui ont lieu sur des questions stratégiques. Ce serait vraiment contre-productif. »

Mais encore ? Si Mme Hivon avait été d’accord, M. Lisée le dirait spontanément, non ? « On discute elle et moi tous les jours de tous les sujets. Elle est vice-cheffe, je suis chef. Donc c’est moi qui prends les décisions. Je me fais fort de l’écouter souvent et de suivre ses conseils souvent, mais pas tout le temps. »

