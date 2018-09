Couillard: ni «riche» ni propriétaire d’actifs à l’étranger

Sherbrooke — Philippe Couillard a déclaré mardi avoir « à peine assez [d’argent] pour les prochaines années », dans une réplique virulente contre son adversaire François Legault, qui lui a reproché d’avoir omis d’inclure des avoirs à l’étranger dans ses états financiers. « Rien ne justifie un salissage aussi malicieux que celui auquel il se livre. Je vais le dire de façon très claire : je n’ai pas un sou à l’extérieur du Québec », a lancé le chef libéral, qui a autrefois eu 600 000 $ dans un compte bancaire de l’île de Jersey. Pour justifier son avoir net de 441 919 $, l’ex-neurochirurgien a expliqué : « Ma vie m’a conduit à beaucoup d’endroits, ma vie m’a conduit à la politique, ma vie personnelle a été changeante sur le plan familial ». « Je ne suis pas un homme riche », a-t-il attesté. « Est-ce que j’en suis frustré ? Non. C’est la réalité. » François Legault, qui possède une maison de 4,5 millions et des REER de 5,7 millions, a déclaré que les « impôts latents » déclarés par son adversaire pouvaient s’expliquer par « de l’argent [qui] va être rapatrié d’un autre pays ». Le comptable est revenu sur ses propos en après-midi. Il a dit ne pas avoir voulu viser personnellement Philippe Couillard, mais plutôt expliquer le b.a.-ba des « impôts latents ». Son député Jean-François Roberge y est allé d’une attaque plus frontale. « Qu’est-il advenu de ces fonds qu’il a amassés et placés à l’étranger lorsqu’il travaillait en Arabie Saoudite ? », a-t-il demandé sur Twitter. Des impôts latents sont des montants mis de côté et payés lors de la liquidation d’actifs, comme des REER.