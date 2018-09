Aide aux médias: le PQ miserait sur les placements publicitaires

Pour juguler la saignée des revenus publicitaires dans les médias traditionnels, le Parti québécois propose de forcer le gouvernement à consacrer un « pourcentage minimal » de ses placements publicitaires auprès de ces joueurs, plutôt que chez les géants américains du Web.

Jean-François Lisée a indiqué mardi qu’il vise de réduire de 20 % les publicités que le gouvernement achète auprès des joueurs comme Facebook et Google. Ces publicités seraient donc plutôt achetées auprès de médias traditionnels.

Les médias sont « des outils indispensables au bon fonctionnement de la démocratie », a rappelé M. Lisée en point de presse. Mais l’état actuel du marché présente des « chiffres qui sont extrêmement inquiétants », a-t-il reconnu, avant d’énumérer des statistiques souvent présentées sur les pertes d’emplois dans le milieu, le glissement des revenus publicitaires vers les plateformes américaines, etc. « La tendance est extrêmement forte. »

Obliger le gouvernement à acheter plus de publicité auprès des médias traditionnels serait un pas intéressant, a-t-il fait valoir, mais néanmoins insuffisant. « Il faudra continuer à travailler. Il y aura la mise à jour économique fédérale bientôt [où le gouvernement pourrait confirmer son projet de faciliter les dons philanthropiques aux médias], on va attendre cette information. Ça s’additionnera au crédit d’impôt québécois [annoncé dans le dernier budget Leitão], et on va voir ce qu’il reste à faire. »

Autre mesure dans le même sens : faire en sorte qu’à l’échelle du Québec, il ne soit plus possible pour les compagnies de déduire fiscalement l’achat de publicités auprès des géants américains. En enlevant cette déduction, le gouvernement économiserait 92 millions. Mais on calcule aussi (en se basant sur une étude des Amis de la radiodiffusion) que 10 % de cette publicité va revenir vers les médias traditionnels, ce qui représenterait 88 millions de plus pour les médias.

Une clause Paradis

Jean-François Lisée a par ailleurs remis de l’avant une série de mesures proposées par le Parti québécois pour « réformer notre démocratie » : le changement du mode de scrutin, des modifications à la pratique parlementaire, différentes initiatives pour augmenter la transparence du gouvernement, réforme souhaitée de la Loi d’accès à l’information, etc.

Une nouveauté à travers cela : la « clause Couillard-Paradis », du nom du premier ministre et de l’ancien ministre libéral Pierre Paradis. C’est-à-dire que dorénavant, « une décision ou une sanction du Commissaire à l’éthique et à la déontologie sera obligatoirement appliquée, à moins d’un vote contraire des deux tiers des élus de l’Assemblée nationale ».

« Je pense que le Parti libéral a terminé la dernière session en démontrant qu’il n’a pas retrouvé sa boussole éthique en votant contre la recommandation de la commissaire qui voulait sanctionner [Pierre Paradis], a dit M. Lisée. Pour nous, c’est la preuve qu’il n’y pas suffisamment de garde-fou. »

Avec un vote aux deux tiers plutôt qu’à la majorité simple, on estime qu’il y aurait un rempart suffisant contre les décisions partisanes.