Sondage: la CAQ en terrain minoritaire

La soirée électorale s’annonce haletante: un nouveau coup de sonde montre mardi matin que la Coalition avenir Québec (CAQ) est au coude-à-coude avec les libéraux, alors que Québec solidaire (QS) chauffe le Parti québécois (PQ) derrière.

Le sondage Ipsos-La Presse-Global News accorde ainsi 30 % à la CAQ et au PLQ, 20 % au PQ et 16 % à QS. L’égalité statistique entre François Legault et Philippe Couillard donne l’avantage au premier, dans la mesure où la CAQ pointe à 36 % chez les francophones, 19 points devant les libéraux.

Le PQ (25 %) s’en tire bien à ce décompte, alors que QS est à 18 %.

Les résultats d’Ipsos montrent que l’opinion des Québécois s’est cristallisée dans les derniers jours. Le 18 septembre, un sondage Léger réalisé pour Québecor accordait ainsi 31 % à la CAQ, 30 % aux libéraux, 21 % au PQ et 14 % à QS.

C’est depuis ce coup de sonde que Jean-François Lisée multiplie les attaques contre Québec solidaire.

L’enquête a été réalisée aux lendemains du débat de TVA, entre le 20 et le 23 septembre. Ipsos a joint 1250 personnes, dont 850 viennent d’un panel Internet. 400 autres entrevues ont été réalisées par téléphone, dont 40 % par cellulaire. Selon les termes d’Ipsos, l’enquête a un « intervalle de crédibilité » de plus ou moins 3,2 %, 19 fois sur 20.