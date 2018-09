Les milieux humides dans le viseur de la CAQ

Amos — Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, envisage de modifier les règles de conservation des milieux humides et hydriques fixées par le gouvernement libéral. Celles-ci constituent, selon lui, des entraves au développement économique. « Est-ce que les règlements manquent de bon sens quand il s’agit des milieux humides ? » a-t-il demandé lors d’un arrêt de campagne à la mine Eldorado Gold à Val-d’Or, lundi. « Actuellement, tout le monde m’en parle dans à peu près toutes les villes du Québec. Donc, il y a peut-être des ajustements à faire du côté des milieux humides », a-t-il ajouté. Plusieurs municipalités, dont Val-d’Or et Rouyn-Noranda, demandent au gouvernement de modifier la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, qui a été adoptée par l’Assemblée nationale le 16 juin 2017. Celle-ci consacre le « principe d’aucune perte nette », soit de « contrebalancer les pertes inévitables » par la conservation, la restauration ou la création de nouveaux milieux. Le chef caquiste a aussi déploré lundi les délais de traitement des demandes d’autorisation par les sociétés minières. « On ne parle pas de réduire les exigences, on parle de réduire les délais », a souligné M. Legault. Pour y arriver, il suggère de transférer des fonctionnaires de la capitale, Québec, en Abitibi. « Quand je rencontre les compagnies minières, c’est unanime. Si on leur demande un changement qu’on veut faire pour les aider, c’est de réduire les délais d’autorisation, entre autres en environnement, puis avoir des réponses plus rapides du ministère des Ressources naturelles », a-t-il mentionné.