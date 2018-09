QS se défend de manquer de transparence

Québec solidaire (QS) s’est défendu lundi de vouloir cacher certaines des intentions contenues dans son programme de parti — mais peu mises en valeur lors de la présente campagne électorale —, dont sa volonté de nationaliser plusieurs secteurs économiques. « Non [on n’évite pas d’en parler]. On a proposé de nationaliser les transports interurbains parce qu’on pense que le système actuel, où les transporteurs privés desservent mal nos régions, est un échec. On estime qu’il faut un nouveau système de transport interurbain où une société d’État va opérer comme un service public le transport par autobus interurbain », a fait valoir le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois. Dans les derniers jours, QS est devenu la cible de ses adversaires politiques, notamment du chef péquiste, Jean-François Lisée, qui accuse le parti de gauche de cacher certaines de ses positions. « Dans un premier mandat, a dit M. Nadeau-Dubois, la seule nationalisation envisagée est dans le transport interurbain. » Questionné sur la volonté de QS de racheter le Réseau express métropolitain (REM), M. Nadeau-Dubois a refusé de qualifier cette opération de « nationalisation ». « On le ramène dans le réseau public, c’est un rachat d’un réseau privé. Si M. Lisée veut appeler ça une nationalisation, qu’il le fasse », a-t-il dit. Depuis le début de la campagne, la formation politique de gauche préfère parler de « ramener dans le giron public » plutôt que de « nationaliser ».