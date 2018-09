Jean-François Lisée rejette les comparaisons avec le Bloc de 2011

Jean-François Lisée n’a pas l’impression de jouer dans le même film que celui qui a mis Gilles Duceppe en vedette en 2011 : il n’y a pas de comparaison à faire entre les deux campagnes mettant aux prises un parti souverainiste face à la montée d’un parti progressiste, a-t-il dit lundi.

« Toutes les comparaisons sont boiteuses, et celle-là aussi », a répondu M. Lisée à une question lui demandant s’il y avait une ressemblance entre sa stratégie des derniers jours et celle mise de l’avant par le chef du Bloc québécois en 2011.

Le défi du Parti québécois en 2018 n’est-il pas semblable à celui du Bloc québécois en 2011 ? « Non », a répondu M. Lisée, qui sert parfois ces répliques à un mot. Et la campagne du Bloc de 2011 ne donne-t-elle pas précisément la marche à ne pas suivre pour éviter des résultats décevants ? « Non. »

Dans une entrevue éditoriale accordée au Devoir à la fin avril 2011, soit quelques jours avant l’élection qui a réduit le Bloc à un contingent de quatre députés, M. Duceppe avait reconnu que le Nouveau Parti démocratique était « plus fort que [les stratèges du Bloc ne le] pensaient » au départ.

« On se bat actuellement contre des gens qui promettent des choses qui ne peuvent pas se réaliser », avait-il aussi dit. À La Presse le même jour, il avait ajouté : « On ne les voyait pas à cette hauteur [le NPD]. Cela dit, il faut voir ce que les partis proposent. On ne peut pas rester dans un flou artistique. »

Or, depuis la publication mercredi d’un sondage Léger montrant (comme d’autres coups de sonde) que Québec solidaire est en progression en cette fin de campagne électorale, Jean-François Lisée attaque sans relâche QS, son programme et son organisation interne (il allègue que la co-porte-parole, Manon Massé, doit se rapporter à un « patron » qui serait le chef officiel du parti, Gaétan Châteauneuf).

Il a invité à plusieurs reprises les médias à scruter de plus près les propositions de QS, qu’il juge irréalistes. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de QS, estimait dimanche que les attaques de M. Lisée étaient celles d’un politicien « désespéré ».

Jean-François Lisée fait valoir que ses attaques ont permis une chose positive : « Depuis trois jours, les gens s’intéressent vraiment à ce que QS propose. Ils posent des questions — il y avait une chronique économique sur la [proposition de QS relative aux] CELI ce matin. Je pense que c’est sain que tous les partis soient soumis à la discussion et au débat. Et je suis content que ce soit plus équitable depuis quelques jours. »

Il avait allégué vendredi que Québec solidaire profite d’une « partie gratuite » de la part des médias. C’est qu’aucun média n’a suivi QS au quotidien avec la même attention que celle accordée aux trois autres chefs : M. Lisée, François Legault et Philippe Couillard sont soumis chaque jour à un barrage de plusieurs dizaines de questions croisées.

Constituante

M. Lisée avait d’ailleurs un nouvel élément du programme de Québec solidaire à mettre sous les projecteurs lundi : l’assemblée constituante.

C’est que Manon Massé a réitéré dimanche que QS est en faveur d’une assemblée constituante élue au suffrage universel, et qui aurait pour mandat d’écrire la Constitution d’un Québec souverain. Elle a toutefois laissé la porte ouverte à une partition de certaines régions du Québec, ce qui a soulevé de vives critiques de M. Lisée.

« Pour Québec solidaire, le droit à notre propre autodétermination, c’est aussi le droit à l’autodétermination des peuples autochtones », a lancé Mme Massé dimanche, selon Radio-Canada. « On va partir avec les délimitations actuelles du Québec, puis on va discuter avec nos frères et soeurs autochtones. »

Voilà une « régression dans la discussion indépendantiste », estime M. Lisée. « Je suis très content qu’on ait appris hier quelque chose d’important : que si QS était au pouvoir, il organiserait cette assemblée où des fédéralistes seraient représentés, et que si cette assemblée décidait de la partition du Québec, et bien ce serait ça. »

« C’est la première fois hier qu’on entendait ça [la partition] et ça a révélé que c’est très dangereux de faire l’indépendance avec QS », estime-t-il. M. Lisée a réitéré que le PQ adhère à l’idée que le territoire québécois est indivisible.

D’autres détails suivront.