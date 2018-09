Philippe Couillard prêt à un référendum pour bloquer la réforme du mode de scrutin

Le chef libéral, Philippe Couillard, serait prêt à déclencher une autre élection, ou même à convoquer un référendum, pour s’assurer de bloquer toute tentative de réforme du mode de scrutin.

« Il faut avoir l’assentiment des partis politiques. Ou alors il faut demander au peuple de se prononcer sur une chose aussi fondamentale », a-t-il déclaré lundi, lors d’une table éditoriale avec Le Devoir.

À son avis, la réforme appuyée par tous les partis, sauf le sien, ne peut être adoptée « autrement qu’à l’unanimité de l’Assemblée nationale ».

Aucune loi ne prévoit la nécessité d’un tel consensus, a reconnu Philippe Couillard. Reste que, « politiquement là, en pratique, c’est ça », a-t-il insisté.

Si son parti devait former un gouvernement minoritaire au lendemain des élections du 1er octobre et que les oppositions s’entendaient pour faire adopter une réforme, le chef libéral n’hésiterait pas à replonger le Québec dans une élection portant sur cet enjeu. « On verra bien si le peuple veut aller en élections sur une priorité semblable alors qu’il y a tant d’autres priorités dans la société », a-t-il lancé.

En mai, le Parti québécois, la Coalition avenir Québec et Québec solidaire se sont formellement engagés à réformer le mode de scrutin s’ils sont élus.

Les leaders de chacun des partis ont réitéré leur appui à une telle réforme au cours de la campagne électorale. Le système proposé par les oppositions est proportionnel mixte compensatoire avec listes régionales.

Philippe Couillard s’y oppose parce que cette réforme affaiblirait, à son avis, le rôle des régions. « Je regrette, une représentation régionale… Moins de circonscriptions, ça, c’est très mal perçu dans les régions », a-t-il affirmé lundi. « Ce que les gens veulent, ce sont des gens élus par eux-mêmes, pas des gens parachutés d’une liste, qui arrivent de je sais pas où. »