Le PLQ aspire à davantage de concurrence à la SAQ

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Le Parti libéral compte introduire davantage de concurrence à la SAQ et « libéraliser davantage la commercialisation des boissons alcooliques au Québec », en dépit d’un rapport qui conclut que toute forme de compétition à la société d’État serait négative. Philippe Couillard a dit samedi avoir toujours en tête un modèle de distribution parallèle, « pour les produits nichés ». Ce scénario n’a cependant pas été soumis à l’étude du modèle d’affaires de la SAQ que son gouvernement a commandée. Résultat : « On va au minimum pousser l’analyse plus loin », a annoncé le chef libéral. « Il n’y a rien de mal là-dedans. » Même objectif à la CAQ, qui a dit dimanche vouloir « regarder la possibilité d’ajouter de la concurrence selon plusieurs scénarios », sans pour autant renoncer à la possibilité de maintenir le statu quo.