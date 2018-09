La CAQ souhaite miser sur l’efficacité de la haute fonction publique

François Legault laisse entrevoir un grand coup de balai dans la haute fonction publique. Au lendemain d’une victoire électorale de la Coalition avenir Québec, les sous-ministres seront soumis au ballottage, a-t-il promis dimanche.

L’aspirant premier ministre compte confier à la vérificatrice générale du Québec la tâche de passer au peigne fin le curriculum vitae des premiers fonctionnaires de chacun des ministères. « C’est sûr que les sous-ministres, et les hauts fonctionnaires, qui n’ont pas la formation puis l’expérience pour assumer des fonctions importantes, puis de gérer des gros budgets, on va les remplacer », a-t-il averti lors de son passage dans la région de l’Outaouais, dimanche.

Qu’adviendrait-il des personnes qui échoueraient au test du nouveau gouvernement caquiste ? « Il faut voir », a répondu M. Legault, tout en assurant à la presse qu’il respecterait les « protections » prévues à la Loi sur la fonction publique du Québec. Il a évoqué la possibilité que l’État conclue avec ces hauts fonctionnaires « des ententes pour qu’ils quittent » l’administration publique.

«Changer la loi »

La vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, avait écarté, tout juste avant le déclenchement de la campagne électorale, la possibilité de procéder à un tel exercice puisque « ce n’est pas dans [son] mandat ». « Ben, on va changer la loi », a annoncé M. Legault dimanche.

Le chef caquiste mise sur le « nombre exceptionnel de gestionnaires qui ont de l’expérience » au sein de son équipe afin de sonner la charge pour « plus d’efficacité » et « moins de bureaucratie » au sein de l’État québécois. « Ça commence par en haut. Un ministère bien géré, ça commence par un ministre qui exige que ça soit efficace et ensuite un ou une sous-ministre… » a-t-il fait valoir.

Par exemple, le ministère des Transports « peut être beaucoup plus efficace », selon M. Legault, en coupant « dans l’administration, dans le support, dans le nombre d’étages [décisionnels] » d’une part, en « rebâtiss[ant] l’expertise avec des ingénieurs avec expérience » d’autre part.

Par ailleurs, le chef de la CAQ a averti le premier ministre sortant, Philippe Couillard, qu’il désapprouverait toute nomination de sa part au sein de la fonction publique s’il est porté au pouvoir. « Moi, je ne ferai pas de cadeaux à trois amis de Philippe Couillard et de les nommer et de leur donner une job à vie », a-t-il lâché. Annulerait-il des décrets de nominations adoptés par le gouvernement de Philippe Couillard au lendemain d’une éventuelle défaite électorale ? « Moi, je préférerais qu’il n’en fasse pas », s’est contenté de dire M. Legault dimanche.