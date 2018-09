L’étude sur la SAQ ne change rien aux orientations des libéraux

Qu’importent les conclusions de l’étude sur la Société des alcools du Québec (SAQ) que son gouvernement a commandée : le chef libéral Philippe Couillard garde en tête le scénario qu’il avait déjà envisagé.

« Est-ce qu’il y a des produits de niche, spécifiques, qui sont importés actuellement par les agences, qui pourraient être offerts chez un détaillant privé ? […] C’est le genre de chose qu’on regardera », a-t-il statué.

La veille, le ministère des Finances dévoilait un rapport de la firme PricewaterhouseCoopers (PwC) sur le modèle d’affaires de la SAQ. Le document a été commandé en mai par le gouvernement, et sa réalisation a coûté près de 200 000 $.

L’étude conclut que « tous les scénarios de privatisation et d’augmentation de la concurrence présentent une proportion significative d’impacts négatifs lorsqu’ils sont comparés au statu quo ».

Or les libéraux gardent le cap : ils promettent d’« introduir [e] plus de concurrence en libéralisant davantage la commercialisation des boissons alcooliques au Québec », ont-ils annoncé vendredi.

Encore : ils ont toujours en tête un modèle de distribution parallèle — « pour les produits nichés » —, qui n’a pas été étudié par PwC.

Résultat : « On va au minimum pousser l’analyse plus loin », a annoncé le chef libéral. « Il n’y a rien de mal là-dedans. »

Mettre en valeur les produits québécois

Le modèle que Philippe Couillard envisage permettrait de mettre en valeur les « produits québécois » ou « des produits qu’on ne retrouve pas à la SAQ », a-t-il affirmé.

« Il y a de plus en plus de microbrasseries, il y a de plus en plus de vignobles et il y a également de plus en plus de distillateurs. Est-ce que ce marché de distillateurs québécois pourrait être une option ? Ou est-ce que les vins [actuellement distribués par une agence de distribution privée] pourraient être une option ? », a-t-il demandé.

Devant les journalistes, il s’est défendu d’avoir commandé une étude mal ciblée, ou d’avoir entre les mains un rapport incomplet. « Il n’y a jamais de rapport parfait et de rapport qu’on ne peut pas doubler d’un sous-rapport et d’un « re-rapport ». C’est clair, c’est toujours le cas dans ces choses-là », a-t-il déclaré.

Philippe Couillard est par ailleurs revenu sur l’accueil enthousiaste qu’il avait réservé, en juillet, à la possibilité d’ouvrir un réseau québécois inspiré du détaillant privé français Nicolas.



« Vous avez peut-être vu ces magasins Nicolas en Europe. Mais je n’ai jamais voulu qu’il y ait un réseau de succursales privées au Québec. Ce que j’ai toujours voulu, c’est ouvrir la porte à certains produits particuliers, certains produits nichés particuliers », a-t-il déclaré.

En juillet, il lançait un « Oui, exactement ! » quand un journaliste lui demandait s’il pourrait y avoir de petites entreprises privées comme Nicolas au Québec. « C’est un modèle intéressant. Et, je ne pense pas que ça menace l’existence de la SAQ », disait-il alors.