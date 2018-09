Au lendemain de la tornade, les chefs de parti convergent vers Gatineau

On annule tout et on se déplace : Philippe Couillard, Jean-François Lisée, François Legault et Manon Massé seront à Gatineau samedi pour constater de leurs yeux l’ampleur des dégâts causés par la tornade de vendredi soir. Mais contrairement au premier ministre, MM. Lisée et Legault ont aussi choisi d’amener leur caravane.

Les quatre chefs ont donc bousculé leur programme de campagne électorale pour faire un détour vers la zone sinistrée. Environnement Canada a confirmé vendredi que c’est bien une tornade de force 2 qui s’est abattu sur un quartier de Gatineau (Mont Bleu). Les dommages sont sévères, et plusieurs personnes ont été blessées.

Le chef libéral devait passer la journée en Estrie. Il s’est rendu à Gatineau sans les médias qui suivent sa campagne. « Il y va en tant que premier ministre. L’autobus du chef ne suit pas non plus », a justifié son attachée de presse, Joçanne Prévost.

« Nous ne voulons pas en faire une activité partisane de campagne. On parle de centaines de personnes qui sont dans des centres d’hébergement. Loin de nous l’idée de politiser notre passage en Outaouais », a-t-elle fait valoir.

Le premier ministre doit tenir un point de presse en compagnie du ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux. Jean-François Lisée devrait aussi y participer, selon les informations transmises par le PQ.

Lisée

Du côté du Parti québécois, la discrétion ne sera pas de mise : les trois autobus de la caravane péquiste (un pour le chef et son équipe, et deux pour les médias qui suivent) ont pris la 40 et le 417 tôt samedi matin. Le programme de la journée (une annonce sur l’autisme et des activités partisanes en Montérégie) a été modifié.

Pourquoi se déplacer avec trois autobus ? Cela peut-il ressembler à de la récupération politique ? Jean-François Lisée s’est défendu de vouloir profiter d’une catastrophe naturelle pour mener sa campagne.

« Je me suis posé cette question-là, a-t-il dit dans un point de presse improvisé à Montréal avant de partir. Je l’ai posée au maire [de Gatineau], parce qu’il y a des situations comme celle-là où les maires nous disent de ne pas venir parce qu’ils sont occupés à autre chose. La première chose à faire était de vérifier avec lui, et il a dit qu’il n’y avait aucun problème. »

Le chef péquiste a aussi fait valoir qu’il devait réfléchir en chef de l’opposition, et non en chef de parti en campagne. « Je me suis dit : je vais faire ce que je ferais si on n’était pas en campagne électorale, c’est-à-dire allez montrer ma solidarité avec les gens qui ont été touchés par cet incident. »

On évaluera à la fin de la journée ce que Jean-François Lisée aura pu apporter aux sinistrés, mais son programme s’annonce ambitieux. Il veut « discuter avec le maire, et voir — puisqu’on va vivre des épisodes comme ceux-là à répétition dans les années à venir — comment un gouvernement du PQ pourrait mieux préparer les villes, la sécurité publique et la santé publique pour faire en sorte qu’on soit bien outillés pour répondre rapidement. »

Legault

Quant à François Legault, il sera lui aussi accompagné de toute la caravane. Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) sera dans la région en après-midi.

Après avoir échangé avec le maire Maxime Pedneaud-Jobin, le chef François Legault, fera campagne à Sainte-Anne-des-plaines et à Laval, puis se rendra en Outaouais.

Quant à Manon Massé (Québec solidaire), les détails de son déplacement restent à établir, mais elle sera à Gatineau dans la matinée.

Avec Marco Bélair-Cirino et Améli Pineda