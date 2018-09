Le PLQ veut hausser les redevances sur l’eau, sans avancer de chiffres

Photo: iStock

Le Parti libéral (PLQ) n’a pas voulu chiffrer vendredi son engagement à rehausser les redevances sur l’eau, préférant attendre de mener une consultation « avec les milieux et avec tous les partenaires ». Le chef Philippe Couillard a néanmoins dit vouloir augmenter la redevance « à un niveau comparable à ce qui se fait de mieux au Canada », mais pas aux dépens de la compétitivité des entreprises ou de « nos agriculteurs ». Le Parti québécois et Québec solidaire se sont aussi engagés à hausser ces redevances pour récupérer 160 et 430 millions, respectivement. La réglementation actuelle fixe la redevance à 7 ¢ par mètre cube. En Ontario, c’est sept fois plus. À moins de deux semaines du scrutin, le PLQ a finalement dévoilé ses engagements en matière d’environnement, qui représentent des investissements de 45 millions de dollars sur cinq ans. Parmi les mesures annoncées, on compte l’interdiction des pailles de plastique dans les bars et restaurants, une meilleure gestion des sols contaminés et des investissements « massifs » afin de moderniser la collecte et les centres de tri pour qu’ils acceptent l’ensemble des types de plastique.Avec La Presse canadienne