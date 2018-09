Comment fonctionne Québec solidaire en interne?

Au coeur d’un questionnement insistant du chef péquiste Jean-François Lisée, la structure interne de Québec solidaire (QS) s’est retrouvée sous les projecteurs. Comment fonctionne la formation politique de gauche, qui se targue de partager le pouvoir, mais qui, dans les faits, est tenu d’avoir un « chef » ?

Le modèle de fonctionnement de QS se base sur une approche de décentralisation des pouvoirs. Ainsi, les décisions concernant les orientations et principes du parti sont prises par tous les membres de QS lors d’un congrès, généralement tenu aux deux ans.

Lors du congrès, les membres doivent aussi élire 14 membres — 7 hommes et 7 femmes — qui siégeront au Comité de coordination national.

Parmi ces 14 personnes, on retrouve le président du parti, le secrétaire général et les deux co porte-paroles, un homme et une femme, actuellement Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois. Depuis la fusion de QS avec Option nationale, en 2017, deux autres membres, toujours un homme et une femme, se sont ajoutés au comité jusqu’en 2019.

Le comité de coordination est l’instance dirigeante de QS — l’équivalent de l’exécutif des partis politiques traditionnels —. Il a l’autorité de prendre certaines décisions qui concernent l’administration interne du parti, par exemple la reconnaissance des associations locales, les orientations budgétaires, les grandes orientations nationales ou l’organisation des congrès.

C’est ce comité qui, en avril 2017, a renié la feuille de route d’accès à la souveraineté qui avait été signée par deux négociateurs de QS, dont le co porte-parole de l’époque, Andrés Fontecilla.

Pour prendre les décisions quotidiennes à l’Assemblée nationale, QS compte sur un caucus, comme tous les autres partis politiques.

Et le « chef » ?

Puisque les formulaires du Directeur général des élections du Québec ne prévoient pas de case « porte-parole », QS a toujours désigné son secrétaire général comme « chef » du parti. Depuis 2016, c’est Gaétan Châteauneuf qui occupe cette fonction. Il veille entre autres à signer les rapports financiers et à autoriser les déclarations de candidatures pour le parti.

Qui gouvernera ?

Avec ce modèle de partage de pouvoir, qui prendra les décisions en cas de formation d’un gouvernement solidaire ? Lors du dernier congrès, les membres ont déterminé que ce sera Manon Massé qui serait la candidate au poste de première ministre. Si elle est élue, elle exercera le pouvoir exécutif. Quant à Gabriel Nadeau-Dubois il sera vice-premier-ministre et sera responsable du travail législatif.