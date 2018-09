La question de l'épicerie à 75$ talonne Philippe Couillard

Aux familles vivant dans la pauvreté — et qui n’auraient que 75 $ à consacrer à leur budget hebdomadaire d’épicerie —, le chef libéral Philippe Couillard a dit vendredi vouloir offrir « la possibilité d’aller plus loin dans la vie ».

Au micro de Paul Arcand au 98,5 FM, Philippe Couillard a affirmé connaître une « mère monoparentale » qui « est obligée de prendre trois jobs avec deux enfants à la maison ».

Quand les médias lui ont demandé de quelle manière concrète il pourrait lui venir en aide, Philippe Couillard a répondu qu’il voulait lui donner « la possibilité d’aller plus loin dans sa vie, d’aller plus loin dans un Québec qui sera plus prospère, plus vert et plus équitable ».

« Si cette personne vit de l’aide sociale, on va lui donner accès à un emploi le plus rapidement possible », a-t-il ajouté.

Or, cette connaissance du premier ministre occupe déjà trois emplois, lui ont rappelé les journalistes. « On va s’assurer qu’elle n’ait pas besoin d’en faire trois, qu’elle en fasse juste un, comme vous, comme moi », a donc proposé le chef libéral.

Cette femme existe bel et bien, a-t-il attesté. Mais il ne souhaite pas donner davantage de détails sur sa vie, par crainte qu’on l’identifie.

L’« emploi de qualité »

Comment donc l’aider ? « En s’assurant de développer une société tournée vers l’emploi de qualité. C’est ce qu’on fait depuis 2014 », a insisté Philippe Couillard.

Cet « emploi de qualité » n’en serait cependant pas un qui viendrait avec un salaire horaire de 25 ou 30 $, a-t-il ajouté. « Pas à 25 ou 30 $ l’heure, comme dit M. Legault. Avec un meilleur revenu que ce qui est le cas actuellement », a-t-il expliqué.

Le chef libéral s’oppose à la hausse du salaire minimum à 15 $.

À son avis, une telle augmentation de salaire ferait en sorte que cette femme monoparentale « perd[rait] ses trois emplois ». Pourquoi ? « Parce que les emplois qui sont menacés par une hausse trop rapide du salaire minimum — et les économistes nous le disent —, ce sont justement les emplois de la restauration, du commerce de détail, de l’hôtellerie. Des emplois de bas d’échelle, des emplois de début », a répondu Philippe Couillard. « Et on n’aide personne dans le besoin en supprimant son emploi », a-t-il conclu.