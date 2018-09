La CAQ enverrait 1 % des fonctionnaires en région

François Legault veut transférer 5000 employés de l’État, qui sont actuellement postés à Québec ou à Montréal, en région, et ce, sur 10 ans (ou deux mandats et demi). Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) en a pris l’engagement devant les membres de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), qui étaient rassemblés au Palais des congrès de Montréal, jeudi. « On a un gouvernement libéral, depuis 15 ans, qui a centralisé. Là, il faut décentraliser. Puis, je pense que 5000 [postes], c’est très raisonnable », a-t-il fait valoir. Il a dans sa mire 1 % des quelque 500 000 postes du secteur public, incluant les réseaux de la santé et de l’éducation. « On va y aller graduellement », a-t-il soutenu. Aucune personne ne sera forcée à plier bagage, a promis l’aspirant premier ministre. Il compte sur les départs à la retraite pour remplir sa promesse. Cette dernière s’ajoute à celle de supprimer 5000 postes de fonctionnaires par attrition. Les chefs libéral, Philippe Couillard, et péquiste, Jean-François Lisée, promettent quant à eux de décentraliser les activités de certains ministères, en déplaçant par exemple les responsables des pêches en Gaspésie, des mines en Abitibi-Témiscamingue et des forêts au Saguenay–Lac-Saint-Jean. « Je veux que ce soit tous les ministères qui déposent un plan pour transférer des emplois en région », a dit pour sa part François Legault jeudi. « Ça me semble très difficile à réaliser », a mentionné M. Couillard, pointant les conventions collectives du secteur public. Celles-ci prévoient qu’un transfert peut se faire à une distance maximale de 50 kilomètres du « port d’attache » d’un employé, indique le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ).