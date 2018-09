Il est possible de nourrir une famille avec 75$ par semaine, selon Couillard

Le chef libéral, Philippe Couillard, maintient qu’une épicerie pour un adulte et deux adolescents peut coûter 75 $.

« [C’est] possible avec beaucoup de sacrifices et de choix pas idéaux en termes d’alimentation », a-t-il assuré jeudi, quelques heures après avoir affirmé la même chose sur les ondes d’Énergie.

Au micro de la station de radio, Philippe Couillard a dit croire que les prétentions de l’homme d’affaires François Lambert étaient réalistes. Ce dernier a déclaré en mars que l’épicerie pour ses deux adolescents et lui coûtait « moins de 75$ par semaine ».

L’entrepreneur millionnaire tentait de cette façon de faire la démonstration qu’il était possible de bien se nourrir avec un salaire de 11,25 $ de l’heure.

Philippe Couillard a refusé de dire qu’il avait fait une erreur en adhérant aux prétentions de François Lambert — qui reviennent à allouer 1,20 $ par repas, par personne.

« J’ai corrigé après, immédiatement, en disant : avec des choix limités », s’est-il néanmoins défendu, quelques heures après son entrevue radio. « On ne change pas beaucoup le menu, et on ne va pas dans les aliments coûteux », a-t-il ajouté, avant d’insister sur le fait que son gouvernement s’est doté d’un plan de lutte à la pauvreté.

« Toujours possible » de baisser les budgets familiaux

Le premier ministre a ajouté savoir « que ça coûte plusieurs centaines de dollars, pour la majorité des gens qui nous écoutent ». Selon lui, « on peut toujours baisser les budgets, comprimer et se serrer la ceinture dans les familles ».

Il est donc « possible », à son avis, qu’une famille dépense 75 $ par semaine pour son épicerie. Cela implique cependant « beaucoup de sacrifices et de choix pas idéaux en termes d’alimentation ». « Mais est-ce que c’est souhaitable ? Non », a-t-il tranché.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, s’est placé sur la défensive lorsque les journalistes lui ont demandé combien coûte une épicerie pour une famille de quatre personnes. Il a néanmoins évalué le coût hebdomadaire d’une épicerie à 50 $ par personne. « Des fois, j’achète pour six, c’est 300 $. Des fois j’achète pour deux, c’est 100 $. Et des fois, je vais au restaurant. Alors j’avoue, ma vie familiale n’est pas assez régulière », a-t-il lancé.

« Oh boy ! Je pense qu’il s’est trompé, M. Couillard… encore une fois », a lancé François Legault, non mécontent d’avoir répondu correctement à la question du jour. Le chef de la Coalition avenir Québec a évalué à 250 $ le coût d’une épicerie pour une famille comptant deux adolescents. « Moi, j’ai deux gars. Ils ont 24 [et] 25 [ans]. Ils mangent beaucoup. Donc, ça me coûte peut-être 250 $ quand j’y vais, à peu près », a-t-il dit dans une mêlée de presse.

La réponse de Philippe Couillard sur l’épicerie à 75 $ devrait, à elle seule, le disqualifier de la course, a fait valoir la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé. « Bin voyons donc. Comment peut-on aspirer à gouverner le Québec quand on est déconnecté de même de la vie des gens pour penser que 75$ par semaine, c’est suffisant pour nourrir une famille ? » a-t-elle demandé sur Twitter.