Les candidats caquistes défendent leur chef

Québec — Plusieurs candidats vedettes de la CAQ ont serré les rangs, mercredi, derrière leur chef, François Legault, malmené dans les sondages et montré du doigt par ses rivaux en raison de ses positions controversées et de déclarations contestées sur l’immigration. Le chef caquiste n’avait pas d’activité publique, mercredi, en ce 28e jour de campagne, occupé qu’il était à préparer le troisième et dernier débat des chefs, qui aura lieu jeudi soir. En conférence de presse, le candidat de Vachon, Ian Lafrenière, a martelé que François Legault était « l’homme de la situation ». À ses côtés, l’ancienne procureure Sonia LeBel a assuré que « pas une seconde [sa] confiance en François Legault a vacillé », un sentiment qui n’est pas « tributaire des sondages ».