Le PLQ compte sur la main-d’oeuvre autochtone pour contrer la pénurie d’emplois

Québec — Le chef libéral, Philippe Couillard, a remis une fois de plus à l’avant-plan, mercredi, le problème de la pénurie de main-d’oeuvre. De passage à Val-d’Or, en Abitibi, M. Couillard a dit croire qu’il fallait aller chercher davantage de travailleurs chez les Premières Nations. Sans dire précisément comment il comptait s’y prendre, il a insisté sur l’importance de respecter les différences culturelles et de rapprocher les peuples. À titre d’exemple, il a dit être conscient de toute l’importance que revêtait la chasse à l’oie pour la communauté autochtone près de Val-d’Or. La veille, Philippe Couillard avait rencontré des hommes d’affaires qui ont dû fermer un de leurs restaurants, faute d’employés. S’il est réélu le 1er octobre, il s’engage également à aider les personnes plus âgées à retourner sur le marché du travail, à temps partiel. Par ailleurs, aucune rencontre n’était prévue entre M. Couillard et les groupes de femmes autochtones de Val-d’Or, qui ont fait les manchettes au cours de l’année, se disant victimes de violences sexuelles par des policiers. M. Couillard a dit suivre de près les travaux de la commission Viens, qui se penche sur les relations entre Autochtones et forces de l’ordre, et s’engage à donner suite au rapport.