Premier tête-à-tête de QS avec la communauté des affaires

Pour la première fois de son histoire, Québec solidaire (QS) a rencontré la communauté des affaires, mercredi. Le parti de gauche qui fait la promotion d’une « socialisation de l’économie » a tenté de rassurer le milieu. « QS gagne du terrain, mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire avant d’arriver à gagner les chambres de commerce », a dit Manon Massé devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). La candidate a profité de l’occasion pour faire la promotion de la « clause Bombardier », qui établirait un salaire maximum pour les hauts dirigeants d’entreprises qui reçoivent de l’argent public, comme Bombardier. Mme Massé a également fait le point sur la proposition de QS de cesser les versements au Fonds des générations, insistant sur le fait que la dette environnementale devrait préoccuper davantage. « Si on n’agit pas maintenant sur le climat, c’est toute l’économie qui va être bouleversée, et ça, les agences de notation ne le voient pas venir », a-t-elle dit. Après une allocution qui a duré près d’une demi-heure, Mme Massé a été questionnée par le président de la CCMM, Michel Leblanc. « Êtes-vous un parti révolutionnaire socialiste ? » a-t-il demandé. « Révolutionnaire, certes […] mais socialiser, c’est plutôt pour dire que lorsqu’on investit de l’argent, il faut que ça ne serve pas seulement une poignée de monde », a-t-elle précisé, citant à nouveau l’exemple des hauts dirigeants de Bombardier. Quant à la volonté de nationaliser plusieurs secteurs, dont les banques, les mines et l’industrie pharmaceutique, Mme Massé a insisté sur la distinction entre les engagements de QS pour un premier mandat de quatre ans et sa vision à long terme.