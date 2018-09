La soif de changement guidera le vote, selon Manon Massé

La soif de changement fait hésiter des électeurs entre Québec solidaire (QS) et la Coalition avenir Québec (CAQ), soutient Manon Massé , qui lance un appel aux Québécois qui craignent de « perdre leur vote » à prendre le temps de découvrir ce que la formation politique de gauche peut leur offrir.« Je vais vous dire quelque chose d’assez surprenant ; ce n’est pas rare que les gens vont me dire “J’hésite entre vous [QS] et la CAQ”, parce que, dans la tête des gens, ce sont ces deux partis-là qui représentent le changement », a déclaré Mme Massé mardi lors d’une table éditoriale organisée par Le Devoir.Pourtant diamétralement opposés dans leurs engagements, la CAQ et QS se disputent plus de votes que ce que l’on peut imaginer, dit Mme Massé.Le plus récent sondage Léger-LCN/Le Journal, publié mardi, révèle qu’il est de plus en plus plausible que QS se retrouve avec la balance du pouvoir. Ce sondage mené du 14 au 17 septembre auprès de 3017 répondants indique que la CAQ a perdu 4 points de pourcentage, bénéficiant de 31 % des intentions de vote, tandis que QS a gagné 3 points de pourcentage, grimpant à 14 % des intentions de vote. La marge d’erreur est de plus ou moins 1,78 %, 19 fois sur 20.Le 11 septembre dernier, un sondage Léger-Le Devoir-The Gazette montrait que le deuxième choix de 17 % des électeurs solidaires est la CAQ et QS constitue la deuxième option de 21 % des électeurs caquistes.« Ce que ça m’enseigne, c’est que notre population [a soif de changement], mais elle n’a pas le temps [de s’informer] », note la candidate solidaire. « Les gens doivent arriver à joindre les deux bouts, à payer les factures qui rentrent, à s’occuper des enfants, de l’école, des devoirs, bref, ils manquent de temps et, quand tu manques de temps, tu ne lis pas toutes les plateformes de partis », dit-elle.D’autant plus, souligne Mme Massé, qu’en plein marathon électoral, les formations politiques se mènent une chaude lutte pour mettre de l’avant leurs idées.« Les clips de cinq secondes, ça n’aide pas. On se retrouve dans une consommation de la politique où, en campagne électorale particulièrement, ça roule, boum boum boum. Il faut y aller à fond la caisse comme on dit, alors ça ne facilite pas le temps nécessaire pour justement expliquer notre cadre financier [par exemple] », a souligné Mme Massé.