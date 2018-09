Lisée veut un label «fabriqué au Québec»

On connaît Aliments du Québec, on pourrait bientôt connaître son équivalent « Fabriqué au Québec ». Du moins le Parti québécois propose-t-il de créer une telle certification pour encourager l’achat local, a annoncé lundi Jean-François Lisée… vêtu d’un complet américain. Questionné sur la provenance de son costume, le chef péquiste a cherché sur le revers droit et gauche de son veston, pour constater qu’il était de marque américaine. « Mais il a été acheté au Québec sur une rue, et non pas en ligne », s’est-il défendu en souriant. La question paraît anecdotique, mais elle est aussi révélatrice d’un réflexe encore peu développé de vérifier la provenance de ce que l’on achète. Le PQ aimerait ainsi que tout ce qui est fait au Québec soit clairement étiqueté, pour inciter les consommateurs à les privilégier. Le label serait élaboré après consultations avec le secteur manufacturier. Jean-François Lisée a autrement présenté lundi une série d’engagements regroupés sous la thématique du « nationalisme économique », dont plusieurs étaient connus. Le PQ veut notamment revoir le mandat de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour « rétablir » l’équilibre entre l’objectif de développement économique et celui de rendement ; sortir de la règle du plus bas soumissionnaire dans les appels d’offres pour prendre en compte d’autres considérations (comme l’empreinte carbone) ; bonifier le crédit d’impôt pour aider les premiers acheteurs de maisons à absorber une partie des droits de mutation immobilière (la fameuse « taxe de bienvenue »).