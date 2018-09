La CAQ élargirait l’accès à l’aide médicale à mourir

Photo: iStock

La CAQ cherchera, dans un premier mandat, à élargir l’accès à l’ aide médicale à mourir aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie cognitive apparentée. Elle s’engage à mener des consultations publiques « non partisanes » dès qu’elle aura en main le rapport du Groupe d’experts sur la question de l’inaptitude et l’aide médicale à mourir. Celui-ci est attendu d’ici janvier 2019. « La question [est] de savoir si on doit permettre entre autres à des personnes qui […] sont encore aptes au consentement éclairé [d’]utiliser une déclaration médicale anticipée pour demander d’avoir l’aide médicale à mourir à un moment où elles ne seraient plus aptes à consentir de façon libre et éclairée », a dit le coprésident du Groupe, Jocelyn Maclure.