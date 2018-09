L’immigration enflamme le débat des chefs en anglais

Comme c’avait été le cas jeudi en français, c’est le thème de l’immigration qui a provoqué lundi les affrontements les plus chauds lors du tout premier débat télévisé en anglais de l’histoire politique québécoise. Philippe Couillard s’est notamment appliquer à dépeindre Legault comme l’ennemi des immigrants.

Le débat a aussi permis d’aborder pour la première fois dans cette campagne la question du racisme systémique.

Les enjeux liés à l’immigration ont donc traversé à la fois le segment « économie » et celui « identité et immigration »… avec un tir groupé contre François Legault et sa proposition de diminuer les seuils d’immigration, tout en imposant un test de français et un test de connaissances des valeurs après trois ans.

« Il faut changer la manière dont on parle des immigrants, a soutenu le chef libéral Philippe Couillard. Ce n’est pas toujours positif [la manière dont les autres chefs en parlent]. Quand on dit qu’ils sont une menace, ça n’aide pas. Il faut se sentir accueillis. Bien sûr qu’il y a de la discrimination dans notre société, il faut en parler ouvertement. Mais ça commence avec la manière dont on en parle. »

Quand François Legault (Coalition avenir Québec) a souligné à M. Couillard que son bilan en immigration était « inacceptable » parce que 26 % des immigrants quittent le Québec dans un délai de cinq ans, il a répliqué que c’était sa politique à lui qui était inacceptable.

Pas en reste, Jean-François Lisée (Parti québécois) a alors soutenu que M. Legault « ferait pire » que Philippe Couillard. « Après trois ans, vous les mettriez dehors ! ». Ce à quoi M. Legault a dit que ces immigrants non-francophones ne seraient même pas acceptés au départ si le PQ était élu.

François Legault, qui éprouve des ennuis avec ce thème depuis plusieurs jours, a fait valoir que son approche était « raisonnable ». « On dit qu’il faut accueillir moins d’immigrants pour leur offrir une meilleure intégration, et, comme dans plusieurs pays européens, qu’il y ait un test de [langue] et de connaissance des valeurs. »

Dans le segment sur l’économie, M. Legault a demandé au premier ministre pourquoi tant d’immigrants quittent le Québec. « Pouvez-vous admettre qu’il s’agit d’un échec de votre gouvernement ? » a-t-il lancé. « Pas du tout », a rétorqué M. Couillard, impassible.

Puis, le chef libéral est passé à l’offensive, accusant son adversaire caquiste de « chercher une excuse » pour diminuer de plus de 50 000 à 40 000 le nombre d’immigrants admis au Québec par année. M. Couillard a même laissé entendre que la CAQ a des motifs cachés. « Les problèmes qu’il a avec les immigrants, je ne les connais pas », a-t-il lâché.

M. Couilllard a aussi dit n’avoir jamais vu un chef de parti politique proposer des « tests d’expulsion ». « J’imagine qu’il les débarquera [les immigrants qui les échoueraient] au milieu du pont Cartier-Macdonald [qui relie les villes de Gatineau et d’Ottawa] », a-t-il répété. « Votre position est épouvantable », a ajouté M. Lisée à l’intention de François Legault.

Discrimination

Concernant la discrimination, trois des quatre chefs ont répondu « non » lorsqu’on leur a demandé s’ils mettraient sur pied une commission d’enquête sur la discrimination systémique et le racisme.

Philippe Couillard, Jean-François Lisée (« nous allons agir, donc pas besoin de commission) et François Legault (« il y a du racisme, mais pas systémique ») ont tous fermé cette porte qui avait été entrouverte par le gouvernement Couillard.

Manon Massé (Québec solidaire) a pour sa part dit que « la discrimination systémique existe au Québec », en soulignant que les libéraux « ont fait 2000 nominations durant leur mandat, mais seulement 3 % d’entre elles étaient des gens des minorités visibles. Il y a un problème et QS va appliquer de stricts quotas pour être sûr que les minorités visibles auront des emplois dans le secteur public. »

Anglos

Le reste du débat a permis d’explorer plusieurs autres thématiques : éducation, santé, environnement et relations avec les anglophones. Avec 90 minutes pour caser le tout, le rythme rapide a souvent imposé des conclusions hâtives.

D’entrée de jeu, François Legault a demandé l’appui des anglophones du Québec. Le PLQ est « vieux et fatigué » tandis que la CAQ incarne un « changement positif », a-t-il déclaré dans sa remarque d’ouverture. L’ex-ministre péquiste a souligné à gros traits que la CAQ propose un « Québec fort dans le Canada ».

Jean-François Lisée a pour sa part évoqué son engagement à ne pas tenir de référendum avant un deuxième mandat, tout en réitérant qu’il croit que le Québec devrait être indépendant. Il a aussi souligné la valeur de la communauté anglophone et l’importance de ses droits.

Pour chacun des chefs, les défis étaient différents : Manon Massé (Québec solidaire) parle un anglais rudimentaire qui l’a souvent laissé en plan dans le débat (elle a eu moins de 16 minutes de temps de parole, contre près de 20 pour ses trois adversaires). Parfaitement à l’aise en anglais, Jean-François Lisée et Philippe Couillard ont pu faire valoir leurs idées sans barrière, alors que François Legault se situait quelque part entre les deux.

Sur des thématiques touchant plus particulièrement la communauté anglophone, Philippe Couillard a qualifié d’« incident » l’appui du gouvernement libéral à une motion de l’Assemblée nationale invitant les commerçants à simplement lancer « bonjour », plutôt que « bonjour ! hi ! », lorsqu’ils accueillent des clients.

« C’est arrivé. […] Allons de l’avant ! » a-t-il dit. « M. Couillard a tellement honte de cela qu’il ne veut plus en parler », a poursuivi Jean-François Lisée. M. Legault a invité les commerçants à privilégier le « bonjour » : un mot universellement connu, a-t-il indiqué, avant de préciser que « les gens sont libres de choisir ».

Les quatre chefs se sont entendus pour maintenir le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise, mis sur pied par le gouvernement Couillard en 2017. Celui-ci est notamment chargé « de s’assurer de la prise en compte des préoccupations des Québécois d’expression anglaise dans les orientations et les décisions gouvernementales ».

D'autres détails suivront.