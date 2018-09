La CAQ souhaite «les plus belles écoles au monde»

François Legault a promis dimanche de construire « les plus belles écoles au monde » au Québec, tout en réduisant de 400 millions de dollars par année les sommes déjà prévues pour la rénovation et l’agrandissement d’écoles au Plan québécois des infrastructures (PQI). « Ce sera des belles écoles lumineuses ! » a souligné le chef caquiste, précisant par la même occasion que chaque projet de construction ou d’agrandissement d’école découlera d’un concours d’architecture. La CAQ mettra de côté « au moins » 1,2 milliard de dollars par année, au cours des cinq prochaines années, pour financer un « vaste chantier d’agrandissement, de rénovation et de construction d’écoles ». Or, 1,57 milliard par année est déjà réservé dans le PQI pour la rénovation et l’agrandissement d’écoles.