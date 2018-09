QS promet un Fonds régional en culture

Souhaitant donner un coup de pouce au milieu culturel, Québec solidaire (QS) promet de créer un Fonds régional en culture afin de distribuer équitablement les fonds publics entre les régions. Le co-porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, en a fait l’annonce dimanche, de passage au Saguenay. Il a déploré le manque de financement et la répartition inégale des budgets au Québec pour aider les artistes, les organismes et producteurs culturels. Si Montréal et Québec reçoivent un budget respectif de 286 et 313 dollars par personne pour la culture, les autres régions se contentent en moyenne de 55 dollars par personne, d’après QS. Le Fonds régional en culture aurait une enveloppe de 30 millions de dollars par année sur 3 ans et permettrait de rétablir une équité entre les régions tout en favorisant le développement « d’une offre culturelle riche, diversifiée et accessible à tous ».