Des candidats face à des cégépiens

Alors que le tiers de la population en âge de voter aura entre 18 et 24 ans aux prochaines élections provinciales, les étudiants des cégeps sont venus présenter leurs préoccupations aux candidats des quatre principaux partis, dimanche à Montréal.

Convoqués par la Fédération étudiante collégiale du Québec, les étudiants étaient venus d’aussi loin que des îles de la Madeleine ou de Sept-Îles et ont interrogé le candidat caquiste Jean-François Roberge, la candidate péquiste Catherine Fournier, le candidat de Québec solidaire Alexandre Leduc et la candidate libérale et ministre sortante responsable de l’Enseignement supérieur, Hélène David.

Leurs questions ont tourné autour de la structure du financement des cégeps, de la rémunération des stages, de l’inclusion, du transport interurbain, de la sécurité sur les campus et du programme de formation générale.

Aucune question n’a porté directement sur l’environnement, mise à part celle touchant au transport, bien que, outre Jean-François Roberge, les candidats aient, en conclusion, exprimé leurs préoccupations à cet égard. M. Roberge n’a par ailleurs pas hésité à comparer la montée de la CAQ à celle du PQ de René Lévesque avant l’élection de 1976.

Tous les candidats ont proposé des augmentations du budget destiné à l’enseignement supérieur, variant entre 3 % pour Catherine Fournier et 4,3 %, pour Mme David. La députée péquiste a également proposé la mise en place d’une loi-bouclier contre toute compression dans le domaine de l’éducation.

Le système actuel de financement des cégeps désavantage les petits cégeps, et donc, par ricochet, les étudiants qui les fréquentent. La révision de ce système sur des bases plus justes fait partie des six revendications mises en avant par la Fédération étudiante collégiale du Québec.

Certains cégeps réagissent à cette mesure en créant des « campus satellites non nécessaires », a reconnu Catherine Fournier, candidate pour le PQ dans Marie-Victorin. Alexandre Leduc, candidat pour Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve, est allé jusqu’à suggérer qu’on « inverse » la tendance du déplacement des étudiants vers les grands centres urbains, pour envoyer des étudiants étudier en région. Jean-François Roberge, député caquiste et candidat dans Chambly, a aussi reconnu que les petits cégeps devraient bénéficier d’un mode de financement différent. La ministre sortante de l’Enseignement supérieur a, quant à elle, fait valoir les investissements récents de son gouvernement dans différents cégeps régionaux.

Au sujet de la rémunération des stages, Alexandre Leduc a mentionné que 65 000 stages non rémunérés sont occupés par des étudiants de niveau collégial, alors que le Québec fait présentement face à une pénurie de main-d’oeuvre. M. Leduc a ajouté que la rémunération des stages pouvait permettre d’attirer la main-d’oeuvre dans les entreprises touchées par la pénurie, par exemple celles de l’aéronautique. Hélène David a mis de l’avant certaines mesures récentes prises par les Libéraux en faveur de la rémunération des stages en psychologie et en enseignement.

Au sujet du transport, Mme David a exposé la toute nouvelle promesse, faite par le PLQ, de rendre le transport gratuit au Québec pour les étudiants à temps plein. Alexandre Leduc a constaté que le libre marché ne permet pas d’assurer la présence de lignes de transport sur les routes moins fréquentées, et que ces lignes devraient donc être assurées par un transporteur public.

Il y a deux semaines, Le Devoir rendait public un sondage selon lequel deux jeunes sur trois se préparaient à vote pour la CAQ ou le PLQ.