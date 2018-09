La CAQ promet «les plus belles écoles au monde»

François Legault promet « les plus belles écoles au monde », mais à un coût moindre que le Parti libéral du Québec.

En effet, le chef de la Coalition avenir Québec s’est, à son tour, engagé à lancer un « vaste chantier d’agrandissement, de rénovation et de construction d’écoles » s’il est élu le 1er octobre prochain. Et, pas n’importe quelles écoles : « les plus belles écoles au monde », a-t-il souligné l’ex-ministre de l’Éducation précisant du même souffle que chaque projet de construction ou d’agrandissement d’école découlera d’un concours d’architecture.

La CAQ mettra de côté « au moins » 1,2 milliard de dollars par année, au cours des cinq prochaines années, au Plan québécois des infrastructures (PQI), a-t-il indiqué dimanche. C’est moins qu’un gouvernement libéral. Or, le gouvernement libéral a déjà mis de côté 1,57 milliard dans le PQI 2019-2029, c’est-à-dire 965 millions pour la rénovation et 608 millions pour l’agrandissement d’écoles. En campagne, le chef libéral Philippe Couillard a promis d’injecter 400 millions de dollars supplémentaires par année, au cours des 10 prochaines années, pour construire, agrandir et rénover des établissements d’enseignement du « XXIe siècle ».

Pas moins de 55 % des écoles primaires sont dans un mauvais état (36 %) ou très mauvais état (19 %), tandis que 47 % des écoles secondaires sont vétustes, selon le plus récent état des infrastructures scolaires du ministère de l’Éducation.

« Une école sur deux tombe en ruine au Québec », a déploré M. Legault, dimanche avant-midi, appelant les électeurs à « sanctionner » le Parti libéral du Québec pour leur « mauvaise gestion » des infrastructures scolaires « des 15 dernières années ».

