Plus de partis au débat des chefs?

Le Parti conservateur du Québec et le Parti Vert unissent leurs voix pour demander aux médias de les inclure dans le débat des chefs.

Dans une lettre transmise au Devoir, les deux formations politiques proposent une « formule bonifiée » qui permettrait aux Québécois « d’être mieux renseignés sur les choix qui s’offrent à eux ».





Actuellement, seuls les partis politiques qui sont représentés à l’Assemblée nationale sont invités à prendre part au débat télévisé, organisé par un consortium de médias dont Le Devoir.

Le Parti conservateur du Québec et le Parti vert suggèrent que les deux formations ayant recueilli le plus de votes après celles qui ont réussi à faire élire des députés et qui présentent des candidats dans au moins 90 circonscriptions soient invitées à « prendre la parole ».

Cette prise de parole aurait lieu à la fin du débat par le biais d’un « droit de réplique » de 5 minutes ou par une participation à la mêlée de presse avec les journalistes organisée après le débat.