Le mot de la semaine: «transports»

Chaque semaine, un mot pour résumer la dynamique de la campagne électorale. Un billet de Jean-François Nadeau.

Dans cette campagne électorale qui roule petit train, le mot « transport » a fini par être sur toutes les lèvres. Même le Parti libéral, soudain, ne promet de but en blanc rien de moins que le transport collectif gratuit pour tous les étudiants. D’ici 2022. Pourquoi eux ?

Au début des années 1960, la création d’un réseau d’autobus jaunes avait enfin permis d’assurer, pour tous les enfants, le transport scolaire vers les écoles. Bien peu d’élans depuis ont été notés pour favoriser globalement la mobilité des nouvelles générations, mis à part peut-être l’attention sans cesse renouvelée quant à leurs capacités de conduire une automobile. Si les étudiants rêvent de moins en moins de conduire, ils n’en continuent pas moins de vouloir se déplacer.

Chaque année, le nombre d’automobiles à Montréal augmente de près de 10 000 unités. Pare-chocs à pare-chocs, cela donne une file d’environ 50 km de long. Ce n’est pas exactement le fait d’un transport amoureux. Pour permettre à tous ces chevaux d’acier de rouler et de s’arrêter, il faut compter sur de plus en plus d’infrastructures.

Montréal fut longtemps un grand centre du transport ferroviaire. On y construisait même des « engins », comme on disait. Ces locomotives partaient et arrivaient de tous les côtés. Aux shops Angus, au milieu d’un quartier ouvrier, on fabriqua des trains, mais aussi des chars d’assaut pour gagner la Seconde Guerre mondiale. Quelques centaines d’unités furent même envoyées aux armées de Staline, en Union soviétique. Cette guerre gagnée, Montréal fut vite vaincue par l’automobile.

En 1957, la disparition du dernier tramway montréalais se fit au grand bonheur de l’industrie du pneu, des assurances, du pétrole, de l’asphalte. Depuis, la voiture et son corollaire, le camion, dominent le paysage. Rien ne ressemble plus au fond à l’échangeur Turcot de 1966 que l’échangeur Turcot de 2020. Les villes, en matière de transport, se sont très peu réinventées.

Dès le début du XXe siècle, des projets de métro dormaient sur les tablettes. Il fallut attendre l’élan politique des rattrapages sociaux des années 1960 pour que la métropole se dote de son premier réseau de métro. En 1966, alors que le métro de Montréal roule enfin, Toronto possède déjà le sien depuis 1954. New York depuis 1904. Paris depuis 1900. Londres, 1863. Au coeur de l’Amérique du Nord britannique, au moment où la reine Élisabeth II se félicite de voir un hôtel nommé à son nom, Montréal accuse en gros un petit siècle de retard sur Londres en matière de transports publics. Cinquante ans plus tard, toute proposition de développer le réseau de métro Montréal suscite son lot de soupirs, comme s’il s’agissait d’une chimère éternelle.

Pour justifier le lent et constant effritement des infrastructures de transport, la règle a été, ces dernières années, d’en appeler sans cesse au « réalisme », à « l’état des finances publiques ». En cette matière, le discours du maire Denis Coderre était exemplaire : à ses adversaires qui proposaient un élan pour le développement du réseau public du métro, il répondait — de façon prémonitoire peut-être — que « le Festival Juste pour rire est fini ». Les espoirs d’échapper à cet immobilisme doivent-ils tous crever comme des bulles de savon dès lors qu’ils sont soumis au grand vent du présent ?