Test de valeurs: il faudrait être de «mauvaise foi» pour échouer, plaide François Legault

Il faudrait être de « mauvaise foi » pour ne pas réussir le test de valeurs et le test de français auxquels les immigrants seraient soumis, trois ans après leur arrivée au Québec, sous un gouvernement caquiste, a fait valoir François Legault vendredi.

« Toutes les personnes de bonne foi vont réussir le test de français et le test de valeurs », a-t-il assuré à la presse au lendemain du premier débat des chefs.

Qu’est-ce qu’il y a comme problème à demander à quelqu’un : est-ce que vous savez qu’au Québec les femmes sont égales aux hommes ? [Où Philippe Couillard voit-il] quelque chose d’épeurant là-dedans ?

Les personnes éprouvant des difficultés d’apprentissage et les personnes « trop âgées » qui ne réussiront pas les tests auront droit à la compassion d’un gouvernement « humain », a-t-il ajouté. Ce ne seront pas les seuls, à en croire M. Legault. Un père de famille qui a échoué à un test de base de français après avoir suivi assidûment des cours décrocherait-il tout de même un certificat de sélection du gouvernement du Québec ? « On ne divisera pas des familles, on ne séparera pas des familles », a répondu le chef caquiste.

Les nouveaux arrivants bénéficieront de cours de français — « gratuits », a-t-il souligné — pendant trois ans. « Pour ne pas réussir un test de base, il faudrait vraiment faire exprès », a-t-il mentionné.

Un gouvernement de la CAQ communiquerait au fédéral l’identité des personnes en situation d’échec auxquelles il refuse d’accorder un certificat de sélection. « Si jamais ça arrivait que quelqu’un ne soit pas de bonne foi, on aviserait le gouvernement fédéral, comme on le fait pour un travailleur dont le permis de travail est échu. Ce sera au gouvernement fédéral de décider ce qu’ils font avec cette personne illégalement au Québec », a souligné M. Legault.

Un aperçu des questions

D’autre part, l’aspirant premier ministre a donné un aperçu vendredi des questions qui pourraient faire partie d’un test de connaissances des valeurs. « Est-ce que vous reconnaissez que les lois passent avant la religion ? Est-ce que vous reconnaissez qu’on a une société démocratique, pas de violence, respect ? Est-ce que vous reconnaissez que les homosexuels ont les mêmes droits que les autres dans notre société ? » a-t-il énuméré.

Le favori des sondages a demandé au chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, ce qui « fait peur » aux Québécois là-dedans. « Qu’est-ce qu’il y a comme problème à demander à quelqu’un : est-ce que vous savez qu’au Québec les femmes sont égales aux hommes ? [Où voit-il] quelque chose d’épeurant là-dedans ? » a-t-il demandé, entouré de candidats de la Capitale-Nationale.

Une personne ayant lu quelques fois la Charte québécoise des droits et libertés réussirait haut la main le test des valeurs, a-t-il dit. « Nos ancêtres nous ont laissé de belles valeurs. Le premier ministre du Québec a le devoir de protéger ces valeurs-là », a-t-il ajouté, balayant les reproches de ses adversaires selon lesquels il a adopté un discours de « peur ».

La population n’a pas à craindre le programme de la CAQ, selon lui. « C’est M. Couillard qui fait peur au monde quand il laisse entendre que plein de personnes vont mal répondre à ce test [...], qu’on va expulser des citoyens, ce qui est complètement faux », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le chef de la CAQ a décrit vendredi la Côte-Nord comme une terre d’accueil pour les nouveaux arrivants à la recherche d’un emploi bien rémunéré. « Les immigrants, souvent, ce qu’ils cherchent, c’est un bon emploi. [Il] y a de bons emplois sur la Côte-Nord actuellement, dans les mines — et ce n’est pas sous terre, la majorité des emplois sont hors terre », a-t-il affirmé.