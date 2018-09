Changements climatiques: Québec solidaire veut bousculer le Québec

Imposition d’une garantie minimale de 10 ans sur la plupart des marchandises et taxation de grands espaces de stationnement hors rue. L’heure est au changement de cap radical, selon Québec solidaire, qui estime qu’il n’aura d’autre choix que de bousculer les habitudes des Québécois pour mener une véritable lutte contre les changements climatiques.

« Il y a urgence d’agir, ça pète de partout. Tout le monde le dit, même le secrétaire général de l’ONU s'en mêle. Les scientifiques le hurlent depuis des années et l’heure est à des changements de cap radicaux. On ne peut plus y aller de la mesurette », fait valoir Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire.

La formation politique de gauche a lancé vendredi « Maintenant ou jamais », un plan de transition économique et écologique qu’il espère mettre en place dès le jour 1 s’il est élu le 1er octobre prochain.

Dans un livre de 80 pages, QS détaille une série de mesures à mettre en place d’ici 2030 pour réduire les gaz à effet de serre de 48 %. Elles visent à mettre fin à la crise du recyclage, à améliorer la mobilité des Québécois et à valoriser des produits pour les rendre plus durables.

D’autres détails suivront.