Les mots du débat en visualisations interactives

Durant un débat des chefs, les discours s'enchaînent, les chefs glissent dans l'attaque directe et les propos se perdent par moments dans la cacophonie générale — mais leurs propos, malgré tout, restent. Que retenir, donc, des mots du premier débat des chefs?C'est ce que nous vous proposons avec une série d'infographies interactives sur les mots les plus utilisés par les chefs et sur Twitter durant la soirée, sur le temps de parole accordé à chacun et sur les interpellations qu'ils se sont lancées. Découvrez-le ici! Pour découvrir notre analyse, cliquez ici.