Des performances moyennes

Les attentes envers Jean-François Lisée, réputé le meilleur débatteur, étaient élevées et il a été le plus actif. Il s’est présenté au débat dans la même situation que François Legault en 2014 et il a réagi de la même façon, se portant à l’offensive d’entrée jeu. Qu’il s’agisse de la situation dans les CHSLD, des urgences ou de la rémunération des médecins, ses attaques contre le gouvernement Couillard ont été les plus incisives. De toute évidence, il courtisait davantage les électeurs de Québec solidaire que ceux de la CAQ, mais sa performance n’a pas été suffisamment éclatante pour modifier le cours de la campagne. B

François Legault avait manifestement décidé de jouer de prudence et de ressembler davantage à un premier ministre qu’à un chef de l’opposition. Même si la CAQ est en tête dans les sondages, il n’a pas été suffisamment attaqué pour se sentir obligé de modifier sa stratégie. C’est seulement quand la question de l’immigration est arrivée sur le tapis qu’il s’est hérissé. Personne ne l’a asticoté sur ses projets de construction de nouveaux barrages au moment où Hydro-Québec ne sait plus quoi faire de ses surplus. À entendre ses explications sur les changements qu’il propose au mode de rémunération des médecins, on pouvait comprendre pourquoi le premier ministre le qualifie régulièrement de « brouillon ». B–

Comme cela était prévisible, Philippe Couillard a été attaqué d’entrée de jeu sur les coupes du début de mandat en éducation et la hausse de rémunération que son gouvernement a consentie, mais il n’a pas été déstabilisé. Peut-être aurait-il pu marquer des points si le débat sur l’immigration avait duré plus longtemps. Il ne peut pas être satisfait de ce match nul. B–

Manon Massé avait bien compris qu’elle n’avait pas intérêt à participer à un combat de coqs, mais elle a parfois eu du mal à se faire entendre quand le débat versait dans une cacophonie toute masculine. Quelques bonnes « lignes », sans plus. C–