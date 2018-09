Le PQ respecte le cadre financier établi par la VG

Le Parti québécois (PQ) affirme que ses engagements respectent les prévisions financières approuvées par la vérificatrice générale (VG) tout juste avant le déclenchement de la campagne électorale.

Contrairement au Parti libéral du Québec (PLQ) et à la Coalition avenir Québec (CAQ), qui ont établi leurs promesses sur des hypothèses plus optimistes que celles du ministère des Finances et de la VG, le chef péquiste Jean-François Lisée se targue d’avoir un cadre financier conforme aux prévisions officielles.

Le PQ a fait un « copier-coller » du cadre financier de l’Association des économistes québécois (ASDEQ), indique-t-on également au parti. Les promesses péquistes sont ainsi établies d’après un taux de croissance du PIB de 2,1 % cette année et de 1,7 % l’an prochain, selon le parti, même si le cadre financier n’en fait pas mention.

