Conflit d’intérêts: plainte déposée contre Éric Caire

Québec — Le sens de l’éthique du député de La Peltrie, Éric Caire, est de nouveau mis en cause. Une plainte a été déposée mardi auprès de la commissaire à l’éthique et à la déontologie par le ministre de l’Emploi, François Blais, qui réclame une enquête. À son avis, M. Caire s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts en acceptant en 2017 un prêt de 55 000 $ du maire de L’Ancienne-Lorette, Émile Loranger. Dans sa lettre, M. Blais note que, lors de l’étude des crédits budgétaires du ministère de M. Caire en mai 2017, ce dernier — reconnu pour « être en faveur des élargissements et prolongements d’autoroutes dans la région de Québec » — s’est opposé au projet de prolonger l’autoroute 40 vers l’ouest. Or, le maire Loranger s’oppose aussi au projet.