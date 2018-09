Au-dessus de la mêlée ou dans l’arène?

Avant même que l’élection soit déclenchée, ils avaient promis une « campagne positive », mais ils ont fini par envoyer des flèches à leurs adversaires. À quelques heures du débat des chefs, quel ton adopteront-ils pour débattre de leurs idées sans tomber dans les attaques personnelles ?

« Le débat politique implique de la confrontation et du conflit. Lorsqu’on parle d’une campagne positive, c’est un peu un non-sens. On veut que les idées se confrontent, on veut qu’il y ait un débat d’idées », souligne Olivier Turbide, professeur au Département de communication sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal.

Le débat des chefs, rappelle M. Turbide, est un important rendez-vous pour chaque électeur, puisque c’est le moment où il peut mesurer la capacité des chefs à faire face à la critique.

« Le politicien sera-t-il capable de “s’en sortir”, d’esquiver des coups, de contre-attaquer, fera-t-il preuve de répartie, a-t-il du charisme, du bagou et, surtout, sera-t-il capable de bien nous représenter ? C’est tout ça qui est évalué pendant la campagne, mais surtout lors du débat », fait valoir M. Turbide.

Les attaques personnelles sont même pertinentes, ajoute Thierry Giasson, professeur au Département de science politique et chercheur principal du Groupe de recherche en communication politique de l’Université Laval.

« Les attaques ne sont pas un problème tant qu’elles ne visent pas l’intégrité physique ou l’apparence. Par contre, attaquer un adversaire sur un bilan, lui dire “vous ne dites pas la vérité”, ça, c’est légitime, parce qu’on s’attaque aux actions et aux propositions », souligne M. Giasson.

D’ailleurs, ce sont les électeurs qui mettent les limites, selon Graham Fraser, professeur à Institut d’études canadiennes de l’Université McGill. Les attaques sans fondement sont très rarement tolérées, note-t-il.

« Lorsque les candidates libérales Marwah Rizqy et Christine St-Pierre ont traité le chef caquiste, François Legault, de sexiste pour avoir publié un texto de Gertrude Bourdon, ça n’a pas du tout été bien reçu. Une personne raisonnable qui observe ça se dit qu’une telle accusation n’est pas fondée », dit M. Fraser.

Ignorer ses adversaires

Les premiers jours de campagne, le premier ministre sortant, Philippe Couillard, refusait de commenter les sorties médiatiques de ses adversaires. Le chef du PLQ se contentait d’expliquer en long et en large ses propositions pour « faciliter la vie » des gens.

« Généralement, c’est rare de voir un premier ministre sortant faire des attaques. Il va plutôt camper une position de distance, va tenter de se magnifier, de se tenir loin de la petite politique », indique M. Giasson.

En effet, l’état-major du PLQ a laissé à des candidats le soin de tantôt demander à l’UPAC d’enquêter sur l’« affaire Éric Caire », tantôt dresser « le bilan de la semaine désastreuse » de la CAQ, tantôt recenser les « promesses électorales abandonnées par François Legault ».

Ce n’est qu’au jour 6 de la campagne que M. Couillard a fini par attaquer M. Legault. Le chef caquiste venait de désigner comme « le plus grand problème économique » au Québec « la pénurie d’emplois payants » — plutôt que la pénurie de main-d’oeuvre. Il est « complètement à côté de la plaque », a lâché M. Couillard.

« M. Couillard a finalement décidé de jouer la confrontation et d’attaquer lui-même M. Legault, entre autres sur la question économique, pour marquer la différence entre leurs discours », note M. Giasson.

François Legault a aussi tenté de rester au-dessus de la mêlée en commentant peu les engagements des autres partis. Il ne rate toutefois jamais une occasion d’écorcher le bilan du premier ministre Couillard.

Peu importe ce que promettent ou disent les libéraux, sa réponse est la même : « Voulez-vous essayer pendant dix-neuf ans un gouvernement qui n’a pas réussi pendant quinze ans, ou essayer une nouvelle équipe ? » disait-il encore lundi. Dans les premiers jours de la campagne, il soutenait pourtant ne pas vouloir « embarquer dans la critique de M. Couillard. Je veux proposer des changements. » Depuis, il fait rarement l’un sans l’autre.

« L’approche comparative est souvent utilisée parce qu’elle permet de porter une attaque pour ensuite faire la promotion de sa propre proposition. Ça permet de déstabiliser l’adversaire tout en se mettant en valeur », dit M. Giasson.

Cette stratégie argumentaire est aussi utilisée par le Parti québécois. Au mot « attaque », le chef Jean-François Lisée préfère celui de « comparaison ». « Quand je dis que la politique de [François] Legault est la pire chose qui pourrait arriver au français, quand je dis que sa politique d’immigration est néfaste, je sais que je ne suis pas dans le positif. Mais j’ai promis au début que je serais dans le comparatif. »

Ses pointes aux adversaires, M. Lisée les réserve souvent au détour des phrases qu’il prononce devant les journalistes. Devant ses militants, le chef péquiste scande des attaques en règle. Il suggère entre autres la « déportation » de François Legault, puisque le chef caquiste a imaginé le test des valeurs pour les immigrants.

Seule attaque quasi frontale, puisqu’il était assis tout près de son adversaire solidaire Vincent Marissal : son appel au vote stratégique lancé mardi soir, à la toute fin d’un débat dans Rosemont. « Ce n’est pas des farces ! On est pris dans le système actuel et il faut empêcher la CAQ et les libéraux de prendre le pouvoir », a-t-il clamé sur un ton plus combatif que celui auquel il a habitué les journalistes depuis le début de la campagne. « On le sait, Québec solidaire ne sera pas élu. On le sait, tout le monde le sait. Alors, le seul parti progressiste qui peut être élu, c’est le Parti québécois », a-t-il ajouté.

Québec solidaire



Le seul parti qui s’est tenu à l’écart jusqu’à présent, note M. Turbide, c’est Québec solidaire, tout comme sa candidate au poste de première ministre, Manon Massé.

« Ils sont un peu les seuls à mener vraiment une campagne positive. Personne ne les interpelle et ils n’interpellent personne. Ils dévoilent leurs idées et ça rejoint une certaine part de l’électorat, mais en même temps, elles se font beaucoup moins confronter que celles des autres partis », dit M. Turbide.

Rares sont les critiques personnelles que lance Mme Massé. Elle en a fait la preuve lorsque tous les chefs, sauf M. Legault, se sont croisés au siège social de l’Union des producteurs agricoles du Québec pour faire front commun pour défendre la gestion de l’offre.

Si les autres adversaires n’ont pas manqué de souligner l’absence du chef caquiste, Mme Massé n’a pas souhaité la commenter. Cela n’empêche pas Mme Massé de critiquer la vision de ses adversaires, notamment en matière d’environnement.



Avec Marco Bélair-Cirino, Marie-Michèle Sioui et Guillaume Bourgault-Côté