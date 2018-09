Êtes-vous prêts pour le débat des chefs?

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

François Legault abordera le débat de jeudi dans une position inédite pour lui — celle de meneur dans les sondages. Cela lui vaudra des attaques plus nourries qu’en 2014 (où il avait profité du débat pour surprendre et relancer sa campagne), mais ce statut lui procure aussi un avantage non négligeable : il a en main la carte du changement. C’est-à-dire qu’il pourra marteler, comme il le fait chaque jour, que lui seul peut mettre un terme aux 15 années de règne libéral… et qu’il est temps de le faire.Il y a quelques angles morts dans les propositions de la Coalition avenir Québec, et c’est un clou sur lequel les adversaires frapperont assurément : l’environnement, bien sûr, mais aussi des détails de la proposition de réduction des seuils d’ immigration , qui sera assurément au centre des débats. Très solide dans certains dossiers, François Legault a tendance à offrir des réponses plus hasardeuses quand il sort de son sentier.Bien malin celui qui parviendra à démonter le chef du PLQ, Philippe Couillard, lors de la série de débats des chefs, qui s’amorce jeudi soir. Cible des feux nourris des partis politiques d’opposition depuis quatre ans et demi, le premier ministre n’a jamais perdu sa contenance en Chambre. Prévisible, l’ex-neurochirurgien est une figure rassurante à la tête de l’État québécois, dont il a d’ailleurs une connaissance profonde.Pour M. Couillard, le sens du clip n’est pas inné. Un des défis qu’il devra relever jeudi soir est de placer dans les échanges quelques-uns des one-liners qu’il a répétés avec sa garde rapprochée sans qu’ils paraissent plaqués. Celui sur les « licornes de la CAQ » — les « propositions faciles » faites par l’équipe de François Legault au fil des dernières années, mais qui ne figurent pas dans le programme de la CAQ — mériterait d’être peaufiné. Convaincre les électeurs qu’il est possible de faire le changement dans la continuité ne sera pas aisé. D’autant plus qu’il devra défendre son bilan et pointer les contradictions du favori des sondages, François Legault.

Jean-François Lisée connaît et maîtrise ses dossiers. Intellectuel, studieux, il admet miser gros sur le débat, qui intervient au moment où les Québécois « vont tout à coup commencer à s’intéresser à la campagne », selon lui. En débat, l’ex-journaliste sait faire preuve de rigueur… et l’ex-stratège sait lancer la bonne réplique au bon moment. De quoi parvenir à s’imposer dans la joute, malgré le fait que son parti soit à la traîne dans les sondages.

Adoucir le ton

Le chef péquiste l’admet lui-même : il peut parfois avoir l’air d’un « donneur de leçons ». Son objectif avoué après le débat ? « Faire monter significativement la proportion de gens qui veulent prendre une bière » avec lui. Malgré son « fond sérieux », le chef dit s’efforcer d’être « bon enfant sur la forme », dans l’espoir d’adoucir l’attitude hautaine que certains électeurs lui reprochent.



Marie-Michèle Sioui

Son expression « Ça ne prend pas le pogo le plus dégelé de la boîte » a marqué les Québécois ; Manon Massé est connue pour être une des politiciennes les plus authentiques de l’Assemblée nationale. Lorsqu’elle défend les dossiers qui lui tiennent à cœur, elle adopte un ton à la fois ferme et humain, qui résonne auprès du « peuple » qu’elle veut défendre, mais qui peut aussi déstabiliser ses adversaires politiques.Le défi de Manon Massé, qui a fait son entrée au Salon bleu en 2014, réside dans la maîtrise de certains dossiers. Si dans le quotidien, elle partage ses tâches avec l’autre co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, elle devra cette fois prouver sa capacité à défendre toute seule le contenu du programme de sa formation politique. Mme Massé doit être consciente de l’importance de sa performance puisque lors des deux dernières élections, c’est grâce à ce rendez-vous que sa prédecesseure Françoise David avait séduit plusieurs Québécois, ce qui avait notamment contribué à son élection.