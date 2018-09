La CAQ promet un médecin de famille pour tous… les enfants

On connaissait la promesse de la Coalition avenir Québec (CAQ) voulant que tous les Québécois aient un médecin de famille à la fin d’un mandat caquiste : celle-ci vaut aussi pour les tout-petits.

François Legault dévoilera en effet mercredi matin — dans sa circonscription, qu’il n’avait pas encore visitée depuis le déclenchement de la campagne — un plan de 40 millions de dollars pour aider au dépistage des problèmes de neuro-développement.

Le sujet tombe en plein dans les intérêts de recherche de son candidat Lionel Carmant, spécialiste de la question.

La CAQ veut donc que tous les enfants (0 à 5 ans) soient inscrits auprès d’un médecin de famille ou d’un pédiatre dès leur naissance (ils seraient 146 000 orphelins présentement). Ce serait là un « premier filtre dans le dépistage précoce des troubles d’apprentissage », dit-on.

Ensuite ? Le parti propose d’offrir « une formation aux infirmières de vaccination qui leur permettra d’identifier les facteurs de risque susceptibles d’influencer la santé et le développement de chaque enfant ». Les cas détectés seraient redirigés vers un CLSC, qui ferait la liaison avec d’autres établissements spécialisés au besoin.

Le plan est à ce point détaillé qu’on précise que chaque coordonnateur de CLSC aura accès à la plate-forme Internet du programme CIRENE de Sainte-Justine… dont M. Carmant est le directeur médical depuis 2014.

Troisième élément : la CAQ s’engage à ajouter des équipes spécialisées d’évaluation et d’intervention dans les établissements de santé (CISSS/CIUSSS) pour évaluer les enfants avec un retard complexe. On évoque un maillage serré entre les « coordonnateurs en CLSC, les équipes multidisciplinaires et les pédiatres ».

Finalement, les délais d’obtention des services devraient être affichés sur les sites Internet des CISSS/CIUSSS, souhaite la CAQ.

D’autres détails suivront.