Le péquiste Pierre Céré appuiera le solidaire Andrés Fontecilla

L’ancien candidat à la chefferie du Parti québécois Pierre Céré donne son appui à Andrés Fontecilla, candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Laurier-Dorion, à Montréal.

Au lendemain de l’appel au ralliement lancé par le chef péquiste Jean-François Lisée, Pierre Céré estime que Laurier-Dorion sera mieux représentée par un candidat solidaire que péquiste.

M. Céré avait d’ailleurs affronté M. Fontecilla à la dernière élection générale. M. Céré portait les couleurs du PQ dans Laurier-Dorion en 2014, remportée par Gerry Sklavounos, qui était avec les libéraux à l’époque.

« J’ai connu Andrés bien avant que nous soyons adversaires, j’ai confiance en lui et j’invite tous ceux et toutes celles qui m’ont soutenu en 2014 à voter Québec solidaire le 1er octobre prochain », a-t-il dit. « Je ne suis ni membre ni militant de Québec solidaire, mais je suis venu ici aujourd’hui pour signifier mon appui, sans équivoque et sans détour, à la candidature d’Andrés », a-t-il ajouté.

En 2016, M. Céré a publié Coup de barre, un livre qui varlope le PQ. En entrevue au Devoir, il disait à l’époque que le PQ était à ses yeux devenu une « symphonie pathétique ». « Le vote du Parti québécois s’étiole, ses idées s’appauvrissent », notait-il.

M. Céré s’était porté candidat pour la course à la chefferie du PQ en 2015. Il s’était retiré en cours de course et avait critiqué les règles d’admissibilité pour les candidats.