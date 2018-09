Les promesses libérales coûteraient près de 10 milliards sur cinq ans

Le Parti libéral du Québec propose de tirer vers le haut les dépenses de l'État de près 10 milliards de dollars sur cinq ans.



En effet, la concrétisation des promesses prises par l'équipe de Philippe Couillard nécessitera l'investissement de 2,4 milliards supplémentaires, par année, à terme, ou encore 9,7 milliards additionnels d’ici le printemps 2023 dans les budgets des ministères.



« C’est un cadre solide, rigoureux », a fait valoir le chef libéral, Philippe Couillard, dans un point de presse dans le centre-ville de Montréal, mardi.

Les trois promesses les plus coûteuses

L'allocation de 150 $ à 300 $ par année par enfant promise aux parents figure au sommet des engagements les plus coûteux. Dépense attendue: 380 millions par année.



La gratuité des services de garde éducatifs à l’enfance pour les enfants de 4 ans coûtera pour sa part 250 millions par année, tandis que la gratuité du transport en commun pour les étudiants et les aînés coûtera 200 millions par année.

Le PLQ prévoit une croissance des dépenses minimale de 4,2 % par année en santé et de 4 % par année en éducation.

Le PLQ mise sur les nouvelles marges de manoeuvre de 950 millions de dollars par année et une hausse des revenus autonomes de l'État — qui excluent les recettes des sociétés d'État et les transferts fédéraux — en raison d'une croissance économique soutenue afin de concrétiser ses engagements tout en équilibrant les budgets des prochaines années.



D'ailleurs, le PLQ a relevé ses prévisions de croissance économique, en haussant de 0,2 point de pourcentage la croissance du produit intérieur intérieur brut (PIB) réel, qui était prévue dans le rapport préélectoral pour l'année 2018. Cette hausse se traduira par des revenus supplémentaires de quelque 200 millions $, estime le PLQ. Puis, il mise sur une croissance du PIB réel de 1,8 % en 2019, 1,6 % en 2020, 1,4 % en 2021 et 1,4 % en 2022. C'est 0,1 point de plus que les prévisions prévues en juin dernier. Les nouvelles prévisions demeurent « prudentes et inférieures à celles du secteur privé », souligne le PLQ.



Malgré cela, le PLQ table sur une croissance économique inférieure à celle anticipée par la Coalition avenir Québec. En effet le parti politique de François Legault table sur une hausse du PIB de 1,8 % en 2021 et 2022.



Par ailleurs, le PLQ compte dégager des économies additionnelles de 100 millions en 2019-2020, de 150 millions en 2020-2021 et de 250 millions en 2021-20221 en prenant de nouvelles « initiatives qui visent à rendre le fonctionnement de l'État plus efficace et plus performant ».



D'ici la fin de la campagne, l'équipe de Philippe Couillard dévoilera de nouveaux engagements qui nécessiteront des investissements de l'État totalisant 338 millions.