Procréation assistée: la CAQ emboîte le pas au PQ

Que ce soit le Parti québécois (PQ) ou la Coalition avenir Québec (CAQ) qui gagne les prochaines élections, les couples infertiles du Québec devraient pouvoir bénéficier d’un cycle de fécondation in vitro (FIV) gratuitement. La CAQ s’est en effet elle aussi engagée à couvrir de nouveau les coûts de traitement d’un cycle de fécondation dès 2020 et à abolir le crédit d’impôt actuel. « Il est vrai qu’il y a eu des abus avec le programme [offert entre 2010 et 2015], a soutenu François Legault mardi. Mais ce n’est pas une raison pour jeter le bébé avec l’eau du bain. » La CAQ suivra les recommandations du Commissaire à la santé et au bien-être et du Collège des médecins pour établir les paramètres du programme.