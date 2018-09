Le PQ veut limiter les salaires des dirigeants des sociétés d’État

Le Parti québécois (PQ) veut s’attaquer aux salaires des dirigeants des sociétés d’État en les limitant à 250 000 $.

Le message a été envoyé mardi matin au président-directeur général d’Hydro Québec Éric Martel (dont le salaire annuel est de 815 466 $) ou aux recteurs, dont la rémunération annuelle oscille entre le quart et le demi-million, selon l’université. Leurs successeurs ne toucheront pas plus de 250 000 $, soit l’équivalant du salaire du premier ministre (196 193 $), auquel s’ajouteraient des bonis.

« Cette spirale scandaleuse vers les très hauts salaires est justifiée par des arguments factices, que si on n’offre pas un million, les gens vont être recrutés ailleurs, par une plus grosse compagnie ou une plus grosse université. Ce n’est jamais arrivé […] qu’un recteur d’une université québécoise soit débauché par une université américaine qui lui offrait davantage. », a avancé Jean-François Lisée dans un hall de l’Université de Montréal.

Quelques minutes plus tard, il partait s’entretenir avec le recteur Guy Breton, dont la rémunération annuelle atteint les 422 000 $.

Serrer la vis aux compagnies publiques

Sous un gouvernement péquiste, les finances des compagnies publiques (cotées en Bourse) seraient elles aussi resserrées. Le PQ a présenté sa « taxe gloutons sur les très hauts salaires des dirigeants des compagnies publiques ». Le principe ? Comparer le salaire moyen, au sein de cette entreprise, à la moyenne des cinq plus hauts revenus. « Si le résultat des hauts salaires est plus de 30 fois supérieur, l’entreprise devra payer la taxe gloutons », a annoncé le parti.

La mesure ne s’appliquerait qu’à la troisième année d’un mandat péquiste. Et elle serait progressive : 10 % de la portion des salaires des cinq plus hauts dirigeants excédant la norme des 30 fois pour commencer, puis 25 % à partir de la quatrième année.

D’Amazon aux « Québécois défavorisés »

Le PQ recule par ailleurs sur sa volonté, annoncée l’an dernier, d’utiliser les montants récupérés par la taxation des joueurs du numérique situés hors Québec en tirant vers le bas le taux de taxation des biens et des services d’un montant équivalant au revenu attendu — de 300 à 500 millions, selon différentes projections.

Le parti propose désormais d’utiliser les revenus de TVQ — qui seraient appliquée à tous les biens étrangers achetés par le biais du commerce électronique — pour financer des mesures sociales.

« Ce qu’on a fait, c’est qu’on a utilisé une partie des revenus nouveaux qu’on pense avoir pour aider les Québécois qui, on pense, sont les plus nécessiteux », a justifié Jean-François Lisée, en faisant référence aux promesses péquistes concernant les CPE.

« L’important, c’est ce qu’on fait avec cet argent, et cet argent va dans la poche des Québécois les plus défavorisés et on est très contents de cette décision-là », a justifié le chef.