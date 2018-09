Fécondation in vitro: la CAQ emboîte le pas au PQ

Que ce soit le Parti québécois (PQ) ou la Coalition avenir Québec (CAQ) qui gagnent les prochaines élections, les couples infertiles du Québec devraient pouvoir bénéficier d’un cycle de fécondation in vitro (FIV) gratuitement.

La CAQ a en effet emboîté le pas au PQ (mais les positions des deux partis étaient connues avant le déclenchement de la campagne) en s’engageant formellement à couvrir de nouveau les coûts de traitement d’un cycle de fécondation dès 2020.

François Legault annoncera mardi matin qu’un gouvernement de la CAQ pourrait aussi ajouter un deuxième cycle gratuit au programme : une étude sera menée en 2019 pour « établir de nouvelles balises pour contrôler les coûts ». Partant de là, la CAQ décidera si elle ajoute un autre cycle, « qui fait la différence pour de nombreux couples », mentionne-t-on.

La promesse est chiffrée à 16 millions. La CAQ entend pour la suite « tenir compte des recommandations formulées par le Commissaire à la santé et au bien-être du Collège des médecins » pour réduire les coûts du nouveau programme de 30 % par rapport aux 74 millions de 2014-2015. Le crédit d’impôt « inefficace et injuste » du gouvernement Couillard sera aboli, dit-on également.

Depuis l’abolition de la couverture publique des cycles de FIV en 2015, seuls les couples infertiles sans enfants sont admissibles à l’aide de l’État, qui prend la forme d’un crédit d’impôt modulé en fonction de leur revenu. De plus, en 2016, Québec a réduit le remboursement des médicaments liés aux traitements de fécondation.

Jusqu’à sa modulation, le programme donnait droit à trois cycles de FIV payés par l’État. La couverture des traitements de FIV avait coûté 216 millions en quatre ans à l’État. Le programme avait été créé par les libéraux en 2010.

Il y a une différence notable entre les promesses de la CAQ et du PQ : ce dernier calcule à 31 millions le rétablissement d’un cycle gratuit, soit près de deux fois plus que la CAQ.

La gestion et les paramètres du programme ont souvent fait débat. En 2014, le Commissaire à la santé a recommandé une approche plus restrictive et le remboursement des services de procréation assistée « jusqu’à concurrence de trois cycles de FIV pour un enfant seulement, et à condition qu’un des deux parents d’intention n’ait pas d’enfant au préalable ».

Le commissaire Robert Salois écrivait aussi : « Cependant, si une personne a déjà bénéficié de trois cycles de FIV, elle ne pourrait pas s’en prévaloir à nouveau, même avec un autre partenaire. » Il recommandait de « mieux encadrer le programme », de contrôler ses coûts, d’offrir un meilleur accès à la FIV en région et d’évaluer ses effets sur la santé.

